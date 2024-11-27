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聯儲局會議紀要：官員們傾向以漸進方式減息

聯儲局貨幣政策會議紀要顯示，在經濟保持穩固、通脹緩慢降溫之際，官員們普遍支持對未來減息採取謹慎態度。

公開市場委員會(FOMC)11月6至7日會議紀要顯示，「與會者預計如果數據與預期大致相符，通脹率持續朝著2%下降，經濟仍接近充分就業，那麼隨著時間的推移逐步轉向更加中性的政策立場可能是適宜之舉」。

政策制定者在11月會議上還指出，所謂的中性利率缺乏明確度，這也是謹慎行事的一個原因。中性利率是指既不限制也不刺激經濟增長的政策水平。

會議紀要顯示，許多官員表示不確定性使得對貨幣政策限制性程度的評估變得複雜，他們認為這令逐步緩解政策限製程度成為合適之舉。

決策者認為就業和增長面臨的下行風險已經「減輕」。會議紀要顯示官員們普遍認為就業市場「並無快速惡化的跡象」。美國10月非農就業數據遭受嚴重颶風和大規模罷工衝擊，不過更廣泛的情况表明勞動力市場正在逐漸降溫，但仍然穩健，失業率水平較低且裁員有限。

通脹方面，官員們表示物價漲幅已較峰值顯著回落，但指出剔除食品和能源的核心指標仍然「有些高」。

會議紀要顯示，「與會者表示他們仍然相信通脹率正可持續地邁向2%，不過也有一些官員指出這一過程所需時間可能比先前預期得更長」。鑒於近期通脹數據堅挺，聯儲局官員敦促保持謹慎，投資者下調了對聯儲局將在12月再次減息的預期。

會議紀要顯示，一些決策者認為考慮對隔夜逆回購協議(RRP)的報價利率進行「技術性調整」、使其與聯邦基金利率目標區間的底部相符是有價值的。「將隔夜逆回購報價利率下調5個基點，將使其與聯邦基金利率目標區間的底部相符，可能會給其他貨幣市場利率帶來一些下行壓力」。目前的隔夜逆回購利率為4.55%，比4.5%-4.75%的聯儲局政策利率目標區間底部高5個基點。

 

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