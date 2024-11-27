港元現報7.7814元升值16點子，曾貶值最多12點子，報7.7842元，亦曾升值最多22點子，報7.7808元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為450.48億元，較再上一日增0.02億元，總結餘是11月22日後最高。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌3點子至3.73941%，是11月22日後最低；1星期HIBOR跌0.77點子至4.18941%，是11月25日後最低；2星期HIBOR升2.42點子至4.19077%，是10月30日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.26點子至4.3706%，是10月8日後最高；6個月期HIBOR無升跌報4.2%，是11月26日後最低；12個月期HIBOR跌0.02點子至4.13054%，是11月25日後最低。

美元指數現報106.899貶值0.114點或0.11%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8294%，終止單日收窄，利差是2024年11月20日後最闊，當日差距為-0.8294%。

對上一次終止單日收窄，是2024年11月20日，當日利差報-0.8294%。

其他報道

路透社：特朗普擬制裁涉芬太尼交易中國金融機構

聯儲局會議紀要：官員們傾向以漸進方式減息

多間內銀據報上調黃金投資風險等級和入場費

人民幣中間價連續11日顯著強過預期 幅度為8月來最大

復星旅文今早停牌 兩日累升17%

特朗普據報準備宣布Greer出任貿易代表

差估署：10月樓價指數反彈0.6% 終止5個月跌勢

中國10月全國規模以上工業企業利潤跌10% 連跌第3個月

滬深三大指數低開 人行淨回籠338億人幣

恒指高開27點 科指升0.26% 安踏跌2% 順豐上市平開

安踏回購10億歐元債券 發行15億歐元債

港股ADR跌42點 夜期高水13點 順豐上市

道指升123點 伙標指創新高 金龍指數見一周低 美2年期10年期債息差轉正

北水增持海昌海洋公園 減持中國人壽