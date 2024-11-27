港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升2.07點子至4.18565%，是11月1日後最高，當日報4.21566%。對上一次連升2日是11月15日，當日拆息報4.14119%。
港元現報7.7814元升值16點子，曾貶值最多12點子，報7.7842元，亦曾升值最多22點子，報7.7808元。
金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為450.48億元，較再上一日增0.02億元，總結餘是11月22日後最高。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌3點子至3.73941%，是11月22日後最低；1星期HIBOR跌0.77點子至4.18941%，是11月25日後最低；2星期HIBOR升2.42點子至4.19077%，是10月30日後最高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.26點子至4.3706%，是10月8日後最高；6個月期HIBOR無升跌報4.2%，是11月26日後最低；12個月期HIBOR跌0.02點子至4.13054%，是11月25日後最低。
美元指數現報106.899貶值0.114點或0.11%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8294%，終止單日收窄，利差是2024年11月20日後最闊，當日差距為-0.8294%。
對上一次終止單日收窄，是2024年11月20日，當日利差報-0.8294%。
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