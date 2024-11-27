moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

特朗普提高中墨加關稅 分析員：zzzzzz

特朗普昨稱要對中墨加提高關稅，美股隔晚上升，彭博社綜合市場分析報道稱，市場平靜而短暫。

JonesTrading股票銷售交易員兼宏觀策略師Dave Lutz表示，「感覺股市對這個消息很大程度上打了折扣，認為這只是關稅最終實施前漫長過程中的第一個回合。而且最終實施的時候，可能不會這麼嚴厲」。

野村跨資產宏觀策略師Charlie McElligott表示，「自從特朗普1.0以來，這一直是『交易的藝術』的玩法，在談判的籌碼和意圖上高舉高打……然後從那裡開始，坦率地說，這正是Scott Bessent一個多月前在大選前告訴我們的。所以，zzzzzz」。

JonesTrading首席市場策略師Mike O’Rourke表示，「這些威脅被視為警告，目的是讓中國、墨西哥和加拿大履行預期中的責任。就加拿大和墨西哥而言，要求它們加強邊境管制以防止非法越境並不過分。就中國而言，它未能履行特朗普首屆政府期間達成的協議中有關芬太尼的責任。他願意用關稅來促使中國、墨西哥和加拿大採取它們已經同意的行動」。

嘉信理財高級投資策略師Kevin Gordon表示，「我認為這主要是因為現在威脅還只是威脅。我們必須等著看特朗普上台後究竟會有什麼實際行動，更何況問題的另一面是移民政策。我認為，預計他在這些問題上言出必行是合理的，但鑑於這些政策的細節和先後順序的不確定性，市場現在很難對其進行定價」。

Linvest21創始人兼行政總裁David Lin表示，「市場已善於屏蔽政治噪音，尤其是缺乏直接行動或詳細實施計劃的關稅威脅。相反，投資者仍然關注經濟基本面和企業盈利。此外，總統特朗普挑選的財政部長Bessent也起到了安撫作用」。

其他報道

法官稱不會因特朗普任命司法部官員而推遲審判 Google 搜索反壟斷案

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升2日 創3周高

路透社：特朗普擬制裁涉芬太尼交易中國金融機構

聯儲局會議紀要：官員們傾向以漸進方式減息

多間內銀據報上調黃金投資風險等級和入場費

人民幣中間價連續11日顯著強過預期 幅度為8月來最大

復星旅文今早停牌 兩日累升17%

特朗普據報準備宣布Greer出任貿易代表

差估署：10月樓價指數反彈0.6% 終止5個月跌勢

中國10月全國規模以上工業企業利潤跌10% 連跌第3個月

滬深三大指數低開 人行淨回籠338億人幣

恒指高開27點 科指升0.26% 安踏跌2% 順豐上市平開

安踏回購10億歐元債券 發行15億歐元債

港股ADR跌42點 夜期高水13點 順豐上市

道指升123點 伙標指創新高 金龍指數見一周低 美2年期10年期債息差轉正

北水增持海昌海洋公園 減持中國人壽