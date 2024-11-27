JonesTrading股票銷售交易員兼宏觀策略師Dave Lutz表示，「感覺股市對這個消息很大程度上打了折扣，認為這只是關稅最終實施前漫長過程中的第一個回合。而且最終實施的時候，可能不會這麼嚴厲」。

野村跨資產宏觀策略師Charlie McElligott表示，「自從特朗普1.0以來，這一直是『交易的藝術』的玩法，在談判的籌碼和意圖上高舉高打……然後從那裡開始，坦率地說，這正是Scott Bessent一個多月前在大選前告訴我們的。所以，zzzzzz」。

JonesTrading首席市場策略師Mike O’Rourke表示，「這些威脅被視為警告，目的是讓中國、墨西哥和加拿大履行預期中的責任。就加拿大和墨西哥而言，要求它們加強邊境管制以防止非法越境並不過分。就中國而言，它未能履行特朗普首屆政府期間達成的協議中有關芬太尼的責任。他願意用關稅來促使中國、墨西哥和加拿大採取它們已經同意的行動」。

嘉信理財高級投資策略師Kevin Gordon表示，「我認為這主要是因為現在威脅還只是威脅。我們必須等著看特朗普上台後究竟會有什麼實際行動，更何況問題的另一面是移民政策。我認為，預計他在這些問題上言出必行是合理的，但鑑於這些政策的細節和先後順序的不確定性，市場現在很難對其進行定價」。

Linvest21創始人兼行政總裁David Lin表示，「市場已善於屏蔽政治噪音，尤其是缺乏直接行動或詳細實施計劃的關稅威脅。相反，投資者仍然關注經濟基本面和企業盈利。此外，總統特朗普挑選的財政部長Bessent也起到了安撫作用」。

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