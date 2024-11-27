moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升80點 科指升0.8% 順豐上市半日升0.15%

市場對特朗普關稅言論表現平靜，美股隔晚再創新高，美期今早續升。內地公布10月工業企業利潤跌幅收窄、A股、港股上升。美匯指數回軟，韓股上升，日圓上漲令出口商類股承壓，日股向下。順豐控股（6936）上市，收報34.35元，升0.15%。

恒指今早高開27點，高位升125點，低位跌97點，高低波幅223點。上升股份比例為23.6%，下跌為26.73%，無升跌為49.66%。

恒指半日升80點或0.42%，報19239點，大市成交金額609億元；國指升25點或0.37%，報6876點。恒生科技指數收報4256點，升0.82%。

藍籌股成交金額201.96億元，佔大市成交33.16%；科指成份股成交金額124億元，佔大市成交20.36%；國指成份股成交金額178.31億元，佔大市成交29.27%。

24隻雙櫃台股，總成交0.14億元人民幣，相當於約0.15億港元，佔大市成交的0.02%。

窩輪及牛熊證成交金額減少11.77%，至78.76億元，佔大市成交12.91%。牛熊證成交金額36.95億元，減少6.51%；窩輪成交金額41.8億元，減少15.95%。

藍籌45隻升，32隻下跌，5隻無升跌。周大福（1929）升6.41%，收報7.3元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌2.62%，收報12.66元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，9隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是ASMPT（0522）收報75.9元，升3.97%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報33.75元，跌4.8%。

恒指續低於10天線(19418.86點)。科指續低於10天線(4311.39點)。

北水南下合計淨流入28.1億元，較上日減少59.06%，連續第10日流入，累計流入597.82億元，對上一次連續10日淨流入是7月9日。北水本月累計流入1114.71億元，按月增加33%，連續第3個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第17個月流入。

安踏（2020）回購10億歐元債券 發行15億歐元債。收報75.95元，跌1.43%。

順豐控股（6936）上市，定價34.3元。收報34.35元，升0.15%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國動向（3818）收報0.33元，無升跌。

英皇國際（0163）收報0.225元，無升跌。

冠忠巴士集團（0306）見52周低1.35元，收報1.4元，跌0.71%。

世界華文媒體（0685）收報0.17元，無升跌。

萬華媒體（0426）收報0.046元，無升跌。

宏安地產（1243）收報0.038元，無升跌。

位元堂（0897）收報0.223元，升0.45%。

恒大（3333）：廣州法院對公司及許家印採取限制消費措施。停牌。

楊協成再增持維他奶（0345），最新持股升至逾12%。創52周高，見12.88元，收報12.32元，升26.49%。

匯彩（1180）：望今年業務破紀錄， 擬拓東南亞及南亞市場。創52周高，見1.1元，收報1.1元，升5.77%。

百樂皇宮（2536）上半年少賺近8%至1569萬不派息，料新博彩稅率累下半年盈利。收報4.15元，無升跌。

騰訊（0700）擬發美元及人民幣離岸債。收報396.2元，升0.61%。

六福（0590）中期盈利跌逾五成至4.17億，中期息每股派0.55元。收報14.58元，跌1.75%。

中銀香港（2388）在內地發50億元人幣熊貓債。收報24.15元，跌0.21%。

國泰（0293）將於明年1月起恢復疫前100%航班數量。收報9.55元，無升跌。

高盛降蔚來（9866）評級至「沽售」，目標價下調至30元。收報33.75元，跌4.8%。

周大福（1929）中期盈利跌44%，派息削兩成至0.2元。周大福：擬斥最多20億回購，過去一個半月港澳同店銷售跌18.8%。收報7.3元，升6.41%。

知乎（2390）第三季虧損收窄96%。收報9.25元，跌0.22%。

耀才（1428）中期多賺2.7%，不派息，希望港府能推出較為貼地及務實措施。收報2.1元，跌2.78%。

破頂股表現

破頂股包括，錦藝集團控股（0565）創上市新高，見1.34元，收報1.27元，無升跌；同源康醫藥－Ｂ（2410）創上市新高，見38.8元，收報38元，升0.53%；一脈陽光（2522）創上市新高，見52.95元，收報52.05元，升0.19%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見12.1元，收報12.02元，升0.5%；康方生物（9926）創上市新高，見78.4元，收報77.2元，升0.46%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1159.2元，收報1159.2元，升0.05%；VITASOY INT'L（0345）創52周高，見12.88元，收報12.32元，升26.49%；裕元集團（0551）創52周高，見17.48元，收報17.22元，升1.18%；國際資源（1051）創52周高，見3.06元，收報3.06元，升1.32%；匯彩控股（1180）創52周高，見1.1元，收報1.1元，升5.77%；上海先鋒控股（1345）創52周高，見2.3元，收報2.2元，升3.77%；中國天保集團（1427）創52周高，見0.35元，收報0.29元，跌7.94%；現代中藥集團（1643）創52周高，見0.6元，收報0.56元，升5.66%；健倍苗苗（2161）創52周高，見1.8元，收報1.77元，升4.12%。

破底股方面

21隻股份創上市新低，其中十隻包括，北大資源（0618）低見0.121元，收報0.123元，跌3.15%；嘉藝控股（1025）低見0.31元，收報0.33元，跌5.71%；思路迪醫藥股份（1244）低見1.8元，收報1.85元，跌7.04%；知行汽車科技（1274）低見18.28元，收報18.62元，跌2.1%；俊知集團（1300）低見0.27元，收報0.27元，跌3.57%；中國碳中和（1372）低見0.241元，收報0.249元，跌2.35%；象興國際（1732）低見0.075元，收報0.075元，跌3.85%；鴻盛昌資源（1850）低見0.134元，收報0.143元，跌3.38%；金石控股集團（1943）低見0.079元，收報0.082元，跌4.65%；力高健康生活（2370）低見0.315元，收報0.325元，跌7.14%。

42隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見6.58元，收報6.58元，無升跌；結好控股（0064）低見0.127元，收報0.127元，跌0.78%；信和置業（0083）低見7.5元，收報7.51元，無升跌；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.52元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.93元，收報0.94元，無升跌；港譽智慧城市服務（0265）低見0.02元，收報0.025元，升8.7%；冠忠巴士集團（0306）低見1.35元，收報1.4元，跌0.71%；中國食品（0506）低見2.36元，收報2.37元，跌0.84%；陳唱國際（0693）低見1.16元，收報1.16元，跌0.85%；興勝創建（0896）低見0.36元，收報0.36元，跌2.7%。

異動股

上升異動股，包括，中港石油（0632）收報0.31元，升31.91%；浩柏國際（8431）收報0.039元，升30%；VITASOY INT'L（0345）創52周高，見12.88元，收報12.32元，升26.49%；中國金屬利用（1636）收報0.05元，升25%；國茂控股（8428）收報0.39元，升21.88%；椰豐集團（1695）收報0.073元，升17.74%；智欣集團控股（2187）收報0.77元，升16.67%；榮暉控股（8213）收報0.45元，升15.38%；綠色能源科技集團（0979）收報0.29元，升13.73%；恒大汽車（0708）收報0.27元，升13.45%。

下跌異動股，包括，汽車街（2443）收報7.54元，跌38.4%；世紀集團國際（2113）收報0.035元，跌23.91%；紫荊國際金融（8340）創上市新低，見0.065元，收報0.067元，跌23.86%；愛得威建設集團（6189）收報0.091元，跌20.18%；樂氏國際控股（1529）收報0.23元，跌17.86%；新宇環保（0436）收報0.051元，跌16.39%；民生國際（0938）收報0.69元，跌14.81%；Ｆ８企業（8347）收報0.077元，跌14.44%；創勝集團－Ｂ（6628）創上市新低，見0.6元，收報0.6元，跌14.29%；潤利海事（2682）見52周低0.107元，收報0.107元，跌13.71%。

其他報道

滬深三大指數半日向上 滬指升0.52%

特朗普提高中墨加關稅 分析員：zzzzzz

法官稱不會因特朗普任命司法部官員而推遲審判 Google 搜索反壟斷案

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升2日 創3周高

路透社：特朗普擬制裁涉芬太尼交易中國金融機構

聯儲局會議紀要：官員們傾向以漸進方式減息

多間內銀據報上調黃金投資風險等級和入場費

人民幣中間價連續11日顯著強過預期 幅度為8月來最大

復星旅文今早停牌 兩日累升17%

特朗普據報準備宣布Greer出任貿易代表

差估署：10月樓價指數反彈0.6% 終止5個月跌勢

中國10月全國規模以上工業企業利潤跌10% 連跌第3個月

滬深三大指數低開 人行淨回籠338億人幣

恒指高開27點 科指升0.26% 安踏跌2% 順豐上市平開

安踏回購10億歐元債券 發行15億歐元債

港股ADR跌42點 夜期高水13點 順豐上市

道指升123點 伙標指創新高 金龍指數見一周低 美2年期10年期債息差轉正

北水增持海昌海洋公園 減持中國人壽