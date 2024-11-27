恒指今早高開27點，高位升125點，低位跌97點，高低波幅223點。上升股份比例為23.6%，下跌為26.73%，無升跌為49.66%。

恒指半日升80點或0.42%，報19239點，大市成交金額609億元；國指升25點或0.37%，報6876點。恒生科技指數收報4256點，升0.82%。

藍籌股成交金額201.96億元，佔大市成交33.16%；科指成份股成交金額124億元，佔大市成交20.36%；國指成份股成交金額178.31億元，佔大市成交29.27%。

24隻雙櫃台股，總成交0.14億元人民幣，相當於約0.15億港元，佔大市成交的0.02%。

窩輪及牛熊證成交金額減少11.77%，至78.76億元，佔大市成交12.91%。牛熊證成交金額36.95億元，減少6.51%；窩輪成交金額41.8億元，減少15.95%。

藍籌45隻升，32隻下跌，5隻無升跌。周大福（1929）升6.41%，收報7.3元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌2.62%，收報12.66元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，9隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是ASMPT（0522）收報75.9元，升3.97%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報33.75元，跌4.8%。

恒指續低於10天線(19418.86點)。科指續低於10天線(4311.39點)。

北水南下合計淨流入28.1億元，較上日減少59.06%，連續第10日流入，累計流入597.82億元，對上一次連續10日淨流入是7月9日。北水本月累計流入1114.71億元，按月增加33%，連續第3個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第17個月流入。

安踏（2020）回購10億歐元債券 發行15億歐元債。收報75.95元，跌1.43%。

順豐控股（6936）上市，定價34.3元。收報34.35元，升0.15%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國動向（3818）收報0.33元，無升跌。

英皇國際（0163）收報0.225元，無升跌。

冠忠巴士集團（0306）見52周低1.35元，收報1.4元，跌0.71%。

世界華文媒體（0685）收報0.17元，無升跌。

萬華媒體（0426）收報0.046元，無升跌。

宏安地產（1243）收報0.038元，無升跌。

位元堂（0897）收報0.223元，升0.45%。

恒大（3333）：廣州法院對公司及許家印採取限制消費措施。停牌。

楊協成再增持維他奶（0345），最新持股升至逾12%。創52周高，見12.88元，收報12.32元，升26.49%。

匯彩（1180）：望今年業務破紀錄， 擬拓東南亞及南亞市場。創52周高，見1.1元，收報1.1元，升5.77%。

百樂皇宮（2536）上半年少賺近8%至1569萬不派息，料新博彩稅率累下半年盈利。收報4.15元，無升跌。

騰訊（0700）擬發美元及人民幣離岸債。收報396.2元，升0.61%。

六福（0590）中期盈利跌逾五成至4.17億，中期息每股派0.55元。收報14.58元，跌1.75%。

中銀香港（2388）在內地發50億元人幣熊貓債。收報24.15元，跌0.21%。

國泰（0293）將於明年1月起恢復疫前100%航班數量。收報9.55元，無升跌。

高盛降蔚來（9866）評級至「沽售」，目標價下調至30元。收報33.75元，跌4.8%。

周大福（1929）中期盈利跌44%，派息削兩成至0.2元。周大福：擬斥最多20億回購，過去一個半月港澳同店銷售跌18.8%。收報7.3元，升6.41%。

知乎（2390）第三季虧損收窄96%。收報9.25元，跌0.22%。

耀才（1428）中期多賺2.7%，不派息，希望港府能推出較為貼地及務實措施。收報2.1元，跌2.78%。

破頂股表現

破頂股包括，錦藝集團控股（0565）創上市新高，見1.34元，收報1.27元，無升跌；同源康醫藥－Ｂ（2410）創上市新高，見38.8元，收報38元，升0.53%；一脈陽光（2522）創上市新高，見52.95元，收報52.05元，升0.19%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見12.1元，收報12.02元，升0.5%；康方生物（9926）創上市新高，見78.4元，收報77.2元，升0.46%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1159.2元，收報1159.2元，升0.05%；VITASOY INT'L（0345）創52周高，見12.88元，收報12.32元，升26.49%；裕元集團（0551）創52周高，見17.48元，收報17.22元，升1.18%；國際資源（1051）創52周高，見3.06元，收報3.06元，升1.32%；匯彩控股（1180）創52周高，見1.1元，收報1.1元，升5.77%；上海先鋒控股（1345）創52周高，見2.3元，收報2.2元，升3.77%；中國天保集團（1427）創52周高，見0.35元，收報0.29元，跌7.94%；現代中藥集團（1643）創52周高，見0.6元，收報0.56元，升5.66%；健倍苗苗（2161）創52周高，見1.8元，收報1.77元，升4.12%。

破底股方面

21隻股份創上市新低，其中十隻包括，北大資源（0618）低見0.121元，收報0.123元，跌3.15%；嘉藝控股（1025）低見0.31元，收報0.33元，跌5.71%；思路迪醫藥股份（1244）低見1.8元，收報1.85元，跌7.04%；知行汽車科技（1274）低見18.28元，收報18.62元，跌2.1%；俊知集團（1300）低見0.27元，收報0.27元，跌3.57%；中國碳中和（1372）低見0.241元，收報0.249元，跌2.35%；象興國際（1732）低見0.075元，收報0.075元，跌3.85%；鴻盛昌資源（1850）低見0.134元，收報0.143元，跌3.38%；金石控股集團（1943）低見0.079元，收報0.082元，跌4.65%；力高健康生活（2370）低見0.315元，收報0.325元，跌7.14%。

42隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見6.58元，收報6.58元，無升跌；結好控股（0064）低見0.127元，收報0.127元，跌0.78%；信和置業（0083）低見7.5元，收報7.51元，無升跌；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.52元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.93元，收報0.94元，無升跌；港譽智慧城市服務（0265）低見0.02元，收報0.025元，升8.7%；冠忠巴士集團（0306）低見1.35元，收報1.4元，跌0.71%；中國食品（0506）低見2.36元，收報2.37元，跌0.84%；陳唱國際（0693）低見1.16元，收報1.16元，跌0.85%；興勝創建（0896）低見0.36元，收報0.36元，跌2.7%。

異動股

上升異動股，包括，中港石油（0632）收報0.31元，升31.91%；浩柏國際（8431）收報0.039元，升30%；VITASOY INT'L（0345）創52周高，見12.88元，收報12.32元，升26.49%；中國金屬利用（1636）收報0.05元，升25%；國茂控股（8428）收報0.39元，升21.88%；椰豐集團（1695）收報0.073元，升17.74%；智欣集團控股（2187）收報0.77元，升16.67%；榮暉控股（8213）收報0.45元，升15.38%；綠色能源科技集團（0979）收報0.29元，升13.73%；恒大汽車（0708）收報0.27元，升13.45%。

下跌異動股，包括，汽車街（2443）收報7.54元，跌38.4%；世紀集團國際（2113）收報0.035元，跌23.91%；紫荊國際金融（8340）創上市新低，見0.065元，收報0.067元，跌23.86%；愛得威建設集團（6189）收報0.091元，跌20.18%；樂氏國際控股（1529）收報0.23元，跌17.86%；新宇環保（0436）收報0.051元，跌16.39%；民生國際（0938）收報0.69元，跌14.81%；Ｆ８企業（8347）收報0.077元，跌14.44%；創勝集團－Ｂ（6628）創上市新低，見0.6元，收報0.6元，跌14.29%；潤利海事（2682）見52周低0.107元，收報0.107元，跌13.71%。

其他報道

滬深三大指數半日向上 滬指升0.52%

特朗普提高中墨加關稅 分析員：zzzzzz

法官稱不會因特朗普任命司法部官員而推遲審判 Google 搜索反壟斷案

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升2日 創3周高

路透社：特朗普擬制裁涉芬太尼交易中國金融機構

聯儲局會議紀要：官員們傾向以漸進方式減息

多間內銀據報上調黃金投資風險等級和入場費

人民幣中間價連續11日顯著強過預期 幅度為8月來最大

復星旅文今早停牌 兩日累升17%

特朗普據報準備宣布Greer出任貿易代表

差估署：10月樓價指數反彈0.6% 終止5個月跌勢

中國10月全國規模以上工業企業利潤跌10% 連跌第3個月

滬深三大指數低開 人行淨回籠338億人幣

恒指高開27點 科指升0.26% 安踏跌2% 順豐上市平開

安踏回購10億歐元債券 發行15億歐元債

港股ADR跌42點 夜期高水13點 順豐上市

道指升123點 伙標指創新高 金龍指數見一周低 美2年期10年期債息差轉正

北水增持海昌海洋公園 減持中國人壽