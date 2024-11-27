瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆今日在記者會上預測，特朗普明年1月上任美國總统後將會逐步向中國入口產品加徵關稅，美國向中國入口產品關稅整體稅率，料由目前約20%增加至明年下半年約40%，估計這會對中國GDP帶來-0.7%至-1%的不利影響。