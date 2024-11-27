山高控股及其一致行動人持有9.76億股山高新能源股份或43.45%權益，交易完成後，山新控股在山高新能源持股將升至近12.8億股或56.97%權益，山高新能源已成為山高控股的非全資附屬公司。

北控水務（0371）旗下的Fast Top在山高新能源實益擁有4.05億股或18.03%權益，其已作出不可撤回承諾，待要約人以不高於每股1.8元向兩名賣方收購銷售股份後，其將不會接納股份要約。

根據收購守則，交易完成後，山高控股將需向山高新能源提強制性無條件現金要約，要約將按每股1.78元進行。假設公司購股權未獲行使，在不包括向兩名賣方收購的股份及Fast Top股份，山高控股應付總代價近10億元。

山高控股擬於要約結束後維持山高新能源於聯交所的上市地位，並將於要約結束後儘快採取適當措施，以確保山高新能源有充足公眾持股量。而其將以貸款融資撥付及支付代價以及根據要約應付的最高代價。

山高控股指，山高新能源財務往績記錄穩健，在截至2023財年的五個年度中有四個年度錄得除稅後淨溢利，收購事項將可讓山高控股自分佔山高新能源的盈利中進一步獲益。此外，山高新能源一直於中國擴展其業務經營並建立其客戶基礎，預期收購事項將進一步加強山高控股對山高新能源現有業務發展步伐的控制，並進一步整合山高控股的生態系統及整體發展，使其處於有利位置把握市場機遇及鞏固其於中國綜合清潔能源服務行業的市場地位，從而為山高控股帶來有利回報。

山高控股及山高新能源自11月12日起停牌，已申請於今日午市復牌。

or.club%2F&tabs=timeline&width=340&height=500&small_header=false&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId" width="340" height="500" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media">