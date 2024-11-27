胡一帆預測，美國明年GDP增長仍可達2%或以上，加上減息亦屬利好，故看好美股。

雖然近月美國10年期國債孽息率回升，但胡一帆相信，隨著聯儲局明年底前再減息1.25厘，該長債孽息率始終也會回落，即債價上升。而與美國國債比較，胡一帆現時更看好美國投資級別企業債，原因是其息率較高，而且同樣亦可受惠於聯儲局減息帶來的資本增值。

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