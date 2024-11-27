瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆今日在記者會上預測，由於美國通脹料持續放緩，向聯儲局2%通脹目標邁進，料聯儲局下月會減息0.25厘，明年進一步減息1厘。
胡一帆預測，美國明年GDP增長仍可達2%或以上，加上減息亦屬利好，故看好美股。
雖然近月美國10年期國債孽息率回升，但胡一帆相信，隨著聯儲局明年底前再減息1.25厘，該長債孽息率始終也會回落，即債價上升。而與美國國債比較，胡一帆現時更看好美國投資級別企業債，原因是其息率較高，而且同樣亦可受惠於聯儲局減息帶來的資本增值。
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