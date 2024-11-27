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李家超：採納ISSB準則路線圖將於數周內推出

行政長官李家超表示，於接下來數周內，港府將會公布採用國際可持續準則理事會（International Sustainability Standards Board，簡稱ISSB）可持續披露財務報告準則的路線圖（road map)，而港府決心打造成綠色金融中心，昐可令香港成為全球首個司法管轄區，其本地可持續披露財務報告準則、可與國際要求對齊。他亦提到，金管局上月底亦發布「可持續金融行動計劃」，幫銀行轉型、以達致淨零排放。另他亦提到自2019年5月以來，港府發行總值2200億元可持續債券及綠債。

事實上，香港會計師公會於今年9月，已展開香港可持續披露財務報告準則的公眾諮詢，截至諮詢日期為2024年10月27日。另本月初時，財經事務及庫務局局長許正宇亦提到，其全面採用ISSB準則制訂路線圖料於今年內推出，路線圖將涵蓋另外3個關鍵領域，分別為可持續核證、數據和科技，以及能力建設。

李家超今出席香港銀行公會卓越人士講座暨午餐會時表示，今年本港於某機構報告中，於全球金融中心指數中再一次排名第3，更於商業環境、人力資本及基建方面達排名最高，另於銀行、投資管理以及保險等方面的排名亦上升許多，他表示銀行業界於確保本港金融體系的韌性方面扮演著重要的角色。

李家超亦提到，港府以及銀行業分別推出不同的支持中小企措施，而自3月份「中小企貸款協調機制」推9招支持中小企的措施，而首推出後的6個月間，已有2萬間中小企受惠。香港銀行公會主席、匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，銀行公會與銀行成員舉辦超過100場研討會及活動，與不同產業的中小企合作。

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