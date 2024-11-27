恒指今早高開27點，高位升501點，低位跌97點，高低波幅599點，是11月12日後最大。上升股份比例為43.72%，下跌為21.18%，無升跌為35.09%。

恒指收市升443點或2.32%，報19603點，大市成交金額1389億元，較上日增加13.59%，是11月25日1832.58億元成交後最多；國指升175點或2.57%，報7027點。恒生科技指數收報4374點，升3.61%。

藍籌股成交金額592.07億元，佔大市成交42.62%；科指成份股成交金額370.5億元，佔大市成交26.67%；國指成份股成交金額525.77億元，佔大市成交37.85%。

24隻雙櫃台股，總成交0.4億元人民幣，相當於約0.43億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額增加11.4%，至99.45億元，佔大市成交7.15%。牛熊證成交金額50.15億元，增加26.88%；窩輪成交金額49.29億元，減少0.89%。

藍籌79隻升，2隻下跌，1隻無升跌。美團（3690）升7.24%，收報176.2元，是升幅最大的藍籌，長建（1038）跌1.01%，收報53.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是閱文（0772）收報28.45元，升12.23%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報34.85元，跌1.69%。

恒指升穿10天線(19455.18點)。科指升穿10天線(4323.19點)。

北水南下合計淨流入52.71億元，較上日減少23.21%，連續第10日流入，累計流入622.43億元，對上一次連續10日淨流入是7月9日。北水本月累計流入1139.32億元，按月增加35.93%，連續第3個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第17個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多2.62%，是10月18日後最大升幅，當日升幅為4.35%。高見19660.99點，是11月22日19711.4點後最高。收市報19603.13點，是11月20日後收市新高，當日報19705.01點。連升2日，累計升452.14點，對上一次連升2日是11月19日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月28日。

科指曾升最多4.07%，是10月18日後最大升幅，當日升幅為7.17%。高見4394.02點，是11月22日4400.54點後最高。收市報4374.44點，是11月20日後收市新高，當日報4413.08點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是11月20日。

國指曾升最多2.93%，是10月18日後最大升幅，當日升幅為4.94%。高見7052.3點，是11月22日7073.09點後最高。收市報7027.4點，是11月21日後收市新高，當日報7034.89點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月23日。

午後消息股表現

山高控股收購山高新能源（1250）13.52%股權 代價5.41億元。收報1.73元，升4.22%。

傳要求供應商減價一成 比亞迪（1211）：非強制要求 可協商推進。收報259元，升0.78%。

中國動向（3818）半年轉盈賺1.37億人民幣 中期息連特息派1.4分。收報0.365元，升10.61%。

今早及隔晚消息股表現

安踏（2020）回購10億歐元債券 發行15億歐元債。收報78.25元，升1.56%。

順豐控股（6936）上市，定價34.3元。創上市新高，見35.5元，收報34.3元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國動向（3818）收報0.365元，升10.61%。

英皇國際（0163）收報0.225元，無升跌。

冠忠巴士集團（0306）見52周低1.35元，收報1.4元，跌0.71%。

世界華文媒體（0685）收報0.17元，無升跌。

萬華媒體（0426）收報0.046元，無升跌。

宏安地產（1243）收報0.038元，無升跌。

位元堂（0897）收報0.229元，升3.15%。

恒大（3333）：廣州法院對公司及許家印採取限制消費措施。停牌。

楊協成再增持維他奶（0345），最新持股升至逾12%。創52周高，見12.88元，收報11.64元，升19.51%。

匯彩（1180）：望今年業務破紀錄， 擬拓東南亞及南亞市場。創52周高，見1.1元，收報1.05元，升0.96%。

百樂皇宮（2536）上半年少賺近8%至1569萬不派息，料新博彩稅率累下半年盈利。收報4.13元，跌0.48%。

騰訊（0700）擬發美元及人民幣離岸債。收報402.8元，升2.29%。

六福（0590）中期盈利跌逾五成至4.17億，中期息每股派0.55元。收報14.86元，升0.13%。

中銀香港（2388）在內地發50億元人幣熊貓債。收報24.4元，升0.83%。

國泰（0293）將於明年1月起恢復疫前100%航班數量。收報9.58元，升0.31%。

高盛降蔚來（9866）評級至「沽售」，目標價下調至30元。收報34.85元，跌1.69%。

周大福（1929）中期盈利跌44%，派息削兩成至0.2元。周大福：擬斥最多20億回購，過去一個半月港澳同店銷售跌18.8%。收報7.33元，升6.85%。

知乎（2390）第三季虧損收窄96%。收報9.26元，跌0.11%。

耀才（1428）中期多賺2.7%，不派息，希望港府能推出較為貼地及務實措施。收報2.13元，跌1.39%。

破頂股表現

破頂股包括，錦藝集團控股（0565）創上市新高，見1.36元，收報1.36元，升7.09%；趣致集團（0917）創上市新高，見68.8元，收報65.6元，升11.38%；同源康醫藥－Ｂ（2410）創上市新高，見40.75元，收報39.15元，升3.57%；一脈陽光（2522）創上市新高，見53元，收報53元，升2.02%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見12.3元，收報12.22元，升2.17%；康方生物（9926）創上市新高，見78.4元，收報77.55元，升0.91%；順豐控股（6936）創上市新高，見35.5元，收報34.3元，無升跌；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9019.2元，收報9019.2元，升0%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1159.2元，收報1159.2元，升0.05%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見568.7元，收報568.7元，升0.02%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1075.3元，收報1075.3元，升0.02%；VITASOY INT'L（0345）創52周高，見12.88元，收報11.64元，升19.51%；裕元集團（0551）創52周高，見17.48元，收報17.18元，升0.94%；SHANGHAI GROWTH（0770）創52周高，見0.165元，收報0.165元，無升跌；國際資源（1051）創52周高，見3.06元，收報3.06元，升1.32%；匯彩控股（1180）創52周高，見1.1元，收報1.05元，升0.96%；上海先鋒控股（1345）創52周高，見2.3元，收報2.26元，升6.6%；中國天保集團（1427）創52周高，見0.35元，收報0.275元，跌12.7%；竣球控股（1481）創52周高，見0.67元，收報0.65元，升8.33%；中國金屬利用（1636）創52周高，見0.091元，收報0.091元，升127.5%；現代中藥集團（1643）創52周高，見0.6元，收報0.53元，無升跌。

破底股方面

30隻股份創上市新低，其中十隻包括，北大資源（0618）低見0.121元，收報0.122元，跌3.94%；嘉藝控股（1025）低見0.31元，收報0.34元，跌2.86%；思路迪醫藥股份（1244）低見1.72元，收報1.82元，跌8.54%；知行汽車科技（1274）低見18.28元，收報18.74元，跌1.47%；俊知集團（1300）低見0.265元，收報0.28元，無升跌；中國碳中和（1372）低見0.241元，收報0.246元，跌3.53%；CTR HOLDINGS（1416）低見0.04元，收報0.044元，跌12%；浦江中國（1417）低見0.175元，收報0.177元，跌2.21%；樂氏國際控股（1529）低見0.216元，收報0.25元，跌10.71%；火山邑動國際控股（1715）低見0.455元，收報0.455元，跌12.5%。

51隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見6.58元，收報6.6元，升0.3%；結好控股（0064）低見0.125元，收報0.125元，跌2.34%；信和置業（0083）低見7.5元，收報7.63元，升1.6%；TAI CHEUNG HOLD（0088）低見2.81元，收報2.91元，跌1.02%；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.52元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.93元，收報0.93元，跌1.06%；港譽智慧城市服務（0265）低見0.02元，收報0.022元，跌4.35%；永發置業（0287）低見3.23元，收報3.23元，無升跌；冠忠巴士集團（0306）低見1.35元，收報1.4元，跌0.71%；山高控股（0412）低見4.92元，收報5.4元，跌1.82%。

異動股

上升異動股，包括，中國金屬利用（1636）創52周高，見0.091元，收報0.091元，升127.5%；中盈盛達融資擔保（1543）收報0.65元，升94.03%；中港石油（0632）收報0.37元，升57.45%；中國來騎哦（8039）收報0.186元，升28.28%；瑞遠智控（8249）收報0.091元，升28.17%；順騰國際控股（0932）收報0.029元，升26.09%；浩柏國際（8431）收報0.037元，升23.33%；國茂控股（8428）收報0.385元，升20.31%；VITASOY INT'L（0345）創52周高，見12.88元，收報11.64元，升19.51%；奧克斯國際（2080）收報0.236元，升19.19%；智昇集團控股（8370）收報0.84元，升18.31%。

下跌異動股，包括，汽車街（2443）收報6.8元，跌44.44%；冠轈控股（1872）收報0.58元，跌34.83%；紫荊國際金融（8340）創上市新低，見0.05元，收報0.062元，跌29.55%；世紀集團國際（2113）收報0.037元，跌19.57%；中國置業（0736）收報0.17元，跌19.05%；陽光１００中國（2608）收報0.022元，跌18.52%；新華通訊頻媒（0309）收報0.035元，跌16.67%；裕程物流（8489）收報0.131元，跌16.03%；龍蟠科技（2465）收報5.87元，跌15.66%；中國汽車內飾（0048）收報0.161元，跌15.26%。

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