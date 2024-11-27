富邦財務提供分期私貸、結餘轉戶和業主貸款產品（即可向持有物業的申請者提供更高融資），銀行在稅貸競爭相當激烈，最低利率可見1厘多水平，不過王浩人表示，雖然來自母行有資金提供，但他們有自己的資金成本，稅貸等高質素惟低息的客戶並非他們的目標。

總經理林偉雄亦指，他們資金成本始能未能與銀行相比，因此定位並非打價格戰而是以方便吸客，客戶可在不需提供收入證明下，最多可提供10萬元信貸額，最快可於5分鐘完成審批提供初步結果，而客戶若希望借取更多資金，則需要經應用程式再提供入息等資料，由人手審核，最高貸款額為100萬元，提供可比甚至優於數字銀行（前稱虛擬銀行）的簡單、順暢使用體驗。

富邦財務邀請母行旗下棒球隊啦啦隊成員來港宣傳，即日起至今年底，客戶透過應用程式申請貸款並提交所需文件，不論批核與否，可獲得200元申請獎賞，成功提取可獲最多8800元現金回贈。

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