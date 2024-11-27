渣打集團（2888）宣布，有意首次退出少數業務，以提供資金持續支持領先財富管理業務的持續投資。該舉措與集團在2024年第3季度業績中提出的全新策略性工作重點相符，旨在加快收入增長及回報。
集團正在探討出售其於波札那、烏干達及贊比亞的財富管理及零售銀行業務的可能性。集團將集中在該等市場的資源，著力滿足環球企業及金融機構客戶的跨境需要。集團表示，建議出售對集團整體而言並無重大財務影響，並應被視為計入2024年第3季度業績所提供的指引範圍之內。
行政總裁 Bill Winters 表示，集團持續評估全球業務模式的效力，並定期制定方案，集中資源服務最優秀的客戶方案。非洲仍然是集團全球業務網絡的核心區域。在肯尼亞及尼日利亞的樞紐帶動下，集團於非洲撒哈拉以南地區管理的財富資產自2021年以來增加一倍以上，相信建議出售將會使集團更加聚焦重點策略，有助該行的表現繼續勝於市場。
其他報道
富邦財務推私貸app主打年輕市場 期望未來3年貸款額至10億元
恒指收市升443點 科指升3.6% 齊創逾1個月最大升幅 北水流入減少
【有片：投資王道】王弼：特朗普上台後市場或有大變化 偏向保守投資策略
山高控股收購山高新能源13.52%股權 代價5.41億元 下午復牌
瑞銀料美對華關稅整體稅率明年下半年增至40% 對中國GDP增長影響為-1%