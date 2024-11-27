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渣打探討出售波札那、烏干達及贊比亞財富管理及零售銀行業務

渣打集團（2888）宣布，有意首次退出少數業務，以提供資金持續支持領先財富管理業務的持續投資。該舉措與集團在2024年第3季度業績中提出的全新策略性工作重點相符，旨在加快收入增長及回報。

集團正在探討出售其於波札那、烏干達及贊比亞的財富管理及零售銀行業務的可能性。集團將集中在該等市場的資源，著力滿足環球企業及金融機構客戶的跨境需要。集團表示，建議出售對集團整體而言並無重大財務影響，並應被視為計入2024年第3季度業績所提供的指引範圍之內。

行政總裁 Bill Winters 表示，集團持續評估全球業務模式的效力，並定期制定方案，集中資源服務最優秀的客戶方案。非洲仍然是集團全球業務網絡的核心區域。在肯尼亞及尼日利亞的樞紐帶動下，集團於非洲撒哈拉以南地區管理的財富資產自2021年以來增加一倍以上，相信建議出售將會使集團更加聚焦重點策略，有助該行的表現繼續勝於市場。

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