環聯公布今年第3季《信貸行業分析報告》，報告發現本港第2季無抵押私人貸款新增貸款宗數按年跌4.6%至7.05萬宗，應繳款項欠額按年略跌0.5%至1070億元，嚴重逾期還款率為0.82%（信用卡逾期90日或以上，其他信貸產品則為逾期60日或以上）；信用卡新增貸款宗數按年升12.7%至44.1萬宗，應繳款項欠額按年升3.4%至1597億元，嚴重逾期還款率0.02%；無抵押循環貸款新增貸款宗數按年升1.07倍至5.48萬宗，但應繳款項欠額按年跌6.2%至167億元，嚴重逾期還款率0.34%。
信用卡方面，報告指出，今年第2季本港市場信用卡查詢量（反映新卡需求）較去年同期升12.3%，而新增信用卡的平均信用額度則按年跌8.7%。帳戶及消費者層面的逾期還款率均穩定地保持於低水平，金融機構仍有充分空間向具有良好還款表現的消費者提供更多信貸，於穩定的風險環境下持續擴展業務。
私人貸款方面，第2季金融機構收緊私人貸款的審批標準，以應對上一季度略為轉差的逾期還款表現。環聯數據顯示，雖然私人貸款查詢量較去年同期上升3.8%，新增貸款宗數卻下跌 4.6%。金融機構較保守的取態，次級風險級別消費者（即環聯 CreditVision®風險評分II 至JJ級）的新增貸款宗數比例下降。於新增私人貸款中，向此風險級別提供的貸款宗數佔比，由去年第2季的29.6%下跌至今年同期的27.8%。
報告發展，次級風險級別消費者佔整體新增私人貸款比例，在各類金融機構中均見下跌。今年第2季，財務公司向次級風險消費者發放的私人貸款，佔其總發放量的45%，較去年同期略跌1%。虛擬銀行方面，相關佔比亦從去年第2季的14%下跌至今年同期的11%。
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