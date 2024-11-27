政府近年致力推出不同計劃「搶人才」。政府最新以書面回覆立法會議員提問表示，今年首十個月，各項人才入境計劃共收到近18萬宗申請，當中近12萬宗獲批。
根據各項人才入境計劃獲批來港的人士中，約7.5萬人已經到港。同時，有約7.5萬名受養人隨同獲批人才抵港。其中，高才通計劃、優才計劃以及輸入內地人才計劃下獲批個案分別為34,360宗、9,423宗及21,296宗。
數據顯示，高才通計劃申請人所屬地區分布，來自內地的獲批數目為32,566宗，佔總數約94.8%，其次為加拿大346宗，佔總數約1%。優才計劃的申請人所屬地區分布方面，同樣是來自內地的獲批數目最多，有9,225宗，佔總數97.9%；其次為澳洲，有53宗，佔0.56%。
今年首10個月，經各項人才入境計劃抵港的受養人數目總數為65,206人，其中高才通為41,869人、優才計劃有15,652人、輸入內地人才計劃則有7,685人。
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