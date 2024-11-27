地方政府財政收入不及預期影響其支出，是今年內地經濟增長乏力的原因之一，孫浩指，明年隨着財政和貨幣政策刺激，加上減稅政策逐步退出，地方政府的一般預算收入或有會邊際改善，幅度取決於刺激政策在多大程度上能夠緩解通縮壓力並加強潛在需求。內地或會在當局加快三中全會提到的財政體制改革，以賦予地方政府更高的財政收入份額和靈活性。隨著化債為地方政府減輕負擔，未來地方政府有更大空間保持基礎設施相關支出的支出強度，以保持地方經濟的投資和增長勢頭。

不過孫浩指出，是次債務置換僅限於2018年時財政部所劃分的隱性債務，即通常由城投企業借入、主要由所在地地方政府現金流償付，用於缺乏實質經營性現金流的公共投資的債務。超過此范圍的城投債務，即經營性債務則不在置換範圍，仍然存在風險。

孫浩指，經營性債務通常用於有一定經營性現金流的準政策性投資，而且規模更大，截至2023年底當局劃定置換的14.3萬億隱性債務，不超過惠譽估計的城投總有息負債的25%，另外，用於債務置換的專項債券缺少匹配的現金流，因為隱性債務主要投向缺乏實質經營性現金流的公共投資。地方政府需要通過再融資來償還這些債務，將增加其槓桿率的結構性壓力。

至於餘下的經營性債務是否會逐漸顯性化，孫浩指取決於投資回報率，債務成本，和監管有效性。自2018至2023年間，地方政府顯性債務餘額增長了122%，而一般預算收入僅增長20%。本次債務置換通過隱債顯性化，雖然可以減少整個公共部門的綜合利息成本，但也會進一步加劇債務與收入增速差距。惠譽對廣義隱性債務管理的有效性持謹慎態度，因為城投企業可能會通過增加經營性債務來為準政策項目融資，項目的經營性現金流仍然偏低，最終可能仍需依賴財政支持部分還本付息。

其他報道

李書福增持吉利

永明與按證合作 為客戶轉介保單逆按及安老逆按揭計劃

環聯：本港今年第2季無抵押私人貸款新增貸款宗數按年跌近5%

渣打探討出售波札那、烏干達及贊比亞財富管理及零售銀行業務

證監會：應星控股股權高度集中

全日沽空金額增29% 盈富沽空增1.8倍

富邦財務推私貸app主打年輕市場 期望未來3年貸款額至10億元

恒指收市升443點 科指升3.6% 齊創逾1個月最大升幅 北水流入減少

響應減烈酒稅 屈臣氏酒窖逾百款千元以上烈酒減價

滬指終止三連跌 重上3300點 漲逾1%

【有片：投資王道】王弼：特朗普上台後市場或有大變化 偏向保守投資策略