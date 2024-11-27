內地本月推出10萬億元地方政府化債方案，徐雯超指會有利於系統性風險在中短期得到緩釋，減少銀行城投債相關敞口的風險暴露，新增專項債如果用於加快償還地方拖欠的企業賬款，也將有助緩解相關行業的資產質量風險，有利於銀行騰挪出更多信貸額度投放到消費、科技等領域。不過短期內，債務置換勢必會對生息資產收益率帶來直接影響，進而給銀行業凈息差造成額外的壓力，她預計監管方面可能進行新一輪降準，幫助緩解銀行業負債端壓力。

內地亦推動金融機構支持房地產市場，包括降低按揭利率、向「白名單」項目信貸規模擴容以及優化貸款資金撥付等，徐雯超認為措施有利上下游企業資金的提前撥付，疏通項目貸款資金的流動。不過，她指目前制約房地產市場的關鍵因素還在需求方面，居民對未來收入、就業前景，以及對房地產市場特別是房價是否止跌回升的總體預期并沒有實質性扭轉，這些或持續制約房地產市場的回暖，近期一系列支持房地產市場止跌企穩的新增政策，有效性仍有待檢驗。

近年大型銀行資產質素保持穩定，不過徐雯超表示，在息差下行、有效信貸需求不足、房地產及相關行業資產質量風險持續暴露等多重壓力下，預期弱資質地區的中小銀行將面臨持續的經營壓力。目前處於高風險類別的銀行機構大多為農村金融機構，主要位於東北以及中西部地區。她指，未來數年中小銀行風險處置仍是監管關注重點，當局過去綜合嘗試並運用各種手段去處置與化解中小金融機構風險，根據不同風險銀行的系統重要性、股東背景、問題與風險程度，同時綜合考慮機構出現風險所處的市場環境，多措並舉的應用了多種處置手段。

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