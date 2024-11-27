王穎指出，成交量回暖城市以一線城市為主，外溢效應尚不明顯，二手房成交量上升的同時價格依然下跌，掛牌量不減反增，可以判斷二手房市場尚未觸底。在實體經濟企業部門盈利改善從而提高就業率和居民收入前景之前，房價可能繼續下跌。

美國總統特朗普早前指會向中國進口貨品額外加徵10%關稅，王穎指關稅政策對中國GDP增速的影響，將從2025年年中開始顯現，內地可能會允許人民幣適度貶值，但將盡力避免大幅快速的貶值從而加速資本外逃。

10月以來宣布的一攬子增量政策主要集中在化債，減少地方的債務利息支出，騰挪出一點地方財政空間，王穎認為，說明地方債務危機的嚴峻性已刻不容緩。已宣布尚未落地的還有發行特別國債補充國有大型商業銀行核心一級資本等工作，依然是圍繞維護系統穩定性的目的。王穎期望，內地可推出真正的促內需增長的新政策，其核心應是如何以人為本，改善居民資產負債表，增量政策的結構以及資金的流向，比資金的規模更重要。

消費方面，王穎認為內地消費市場巨大，各層級城市，乃至城市中不同區域的分化程度比很多經濟體更高。消費降級與消費升級將會並存，中青年消費群體的消費心態和消費行為在過去三年發生較大轉變，注重性價比成為主流，但是不意味在追逐低價的前提下放棄品質。三、四線下沉市場相比一、二線城市更具消費增長的空間，消費升級的韌性更強，但經濟和就業下行的壓力加大傳導至低線城市的風險在逐步上升。

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