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李惟宏：倡港交所提升競爭力  放寬上市公司購併

立法會議員(金融服務界)李惟宏今日在立法會會議上，提出「推動高質量發展，建設金融強國」議案，會上有41位議員發表意見，並獲通過。議案目的是引起香港各界對國家建設金融強國的關注，及圍繞建設金融強國所具備六個強大關鍵核心要素，和發展科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融和數字金融「五篇大文章」。他提出港交所要提升競爭力，並放寬上市公司購併要求。

六個強大關鍵核心要素方面，在首項強大貨幣方面，他建議，香港應促進離岸人民幣產品多元化發展，並刺激雙幣櫃台交易。強大中央銀行方面，他認為，金管局可加強與人民銀行合作，促進企業跨境融資，加強金融市場互聯互通，並關注貴金屬和虛擬資產業界開戶遇到不同的困難，以及惡劣天氣下仍然未能使用實體支票交收結算的情況。

李惟宏又指出，目前金融機構發展不均衡，政府應推動更多業務支持交易香港產品、在港上市，以促進本地、中資、外資金融機構，不論大中小規模均能共同發展，並積極發展黃金和商品中心。同時港交所應該進一步提升競爭力，包括增加給行家的利息、放在幾家清算所的保證金要更有效率使用，並研究取消手數要求、設立除牌公司場外交易制度等。強大國際金融中心方面，他表示，香港作為國際金融中心需爭取在各類產品訂立標準、取得定價權、話語權，爭取成為全球國際金融中心第一。

强大監管方面，李惟宏提出，需平衡監管與市場發展。建議監管機構檢視前置式監管、著重披露為本的監管原則、檢討雙重存檔機制，以及放寬上市公司進行收購合併的要求。強大金融人才隊伍方面，他稱，香港應致力加强聯繫國際層面，吸引海內外金融人才，同時需要挽留及培養本地人才；亦須加快落實大灣區各類金融專業資格互認機制，擴闊兩地人才發展空間。

針對五篇大文章，李惟宏建議，政府應更大力度幫助企業升級轉型，包括改善科技券申請程序、更新證監會海外個人客戶遙距開戶合資格司法管轄區名單等。在數字金融方面，他建議容許零售投資者參與更多不同類型、不同幣種的虛擬資產交易，以及證監會加快審批牌照升級。他又認為，香港可研究設立港版ESG認證制度，協助國內企業作出符合國際標準的ESG匯報。在促進普惠金融方面，他提出政府應致力促進金融產品零售化，尤其是容許零售投資者參與合規平台上不同的投資產品，向他們強調聽取持牌人士專業意見的重要性，並且減少專業投資者限制，以促進相關債券和特殊目的收購公司(SPAC)發展。他還指，政府可繼續推進債券零售化，亦建議推出更多銀髮金融、養老保險等產品，推動銀髮經濟發展。