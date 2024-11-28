道瓊斯工業平均指數收跌138點，跌幅0.31%，報44722點。標普500指數收跌22點，跌幅0.39%，報5998點。納斯達克綜合指數收跌115點，或0.61%，報19060點。

Salesforce跌3.84%，報330.01美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累80點，而Travelers Cos升1.1%，報266.66元，貢獻道指17點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報234.93元，跌0.05%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報169.23元，升0.06%，亞馬遜(美：AMZN)收市報205.74元，跌1.01%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報569.2元，跌0.75%，英偉達(美：NVDA)收市報135.34元，跌1.15%，微軟(美：MSFT)收市報422.99元，跌1.16%，Tesla (美：TSLA)收市報332.89元，跌1.57%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.19%，報504點。德國DAX指數收跌0.18%，報19261點；法國CAC 40指數跌0.72%，報7143點；英國富時100指數收漲0.2%，報8274點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.82%，報6657點。

美國2年期債息曾跌最多1.6%，是11月25日後最大跌幅，當日跌幅為2.54%。低見4.188厘，是11月8日4.164厘後最低。收市報4.2272厘，是11月7日後收市新低，當日報4.1994厘。連跌3日，累計跌0.1457厘，對上一次連跌3日是9月16日。

美國10年期債息曾跌最多1.89%，是11月25日後最大跌幅，當日跌幅為3.2%。低見4.2246厘，是11月1日4.2205厘後最低。收市報4.2634厘，是10月29日後收市新低，當日報4.2541厘。

美2年期10年期債息差曾低見2.08基點，是11月26日1.284基點後最窄。收市報3.209基點，是11月25日後收市最窄，當日報0.178基點。

美3個月10年期債息續倒掛，低擴闊至27.835基點，是11月25日27.948基點後最闊。收市報24.474基點，是11月25日後收市最闊，當日報25.81基點。

金龍指數曾升最多3.29%，是11月7日後最大升幅，當日升幅為4.31%。高見6688.7點，是11月12日6784.66點後最高。收市報6657.84點，是11月20日後收市新高，當日報6658.62點。

道指曾高見45003.06點，創紀錄新高，曾跌最多0.38%，是11月26日後最大跌幅，當日跌幅為0.69%。低見44690.23點，是11月26日44426.66點後最低。收市報44722.06點，是11月22日後收市新低，當日報44296.51點。第1日陰燭。

標指曾跌最多0.61%，是11月20日後最大跌幅，當日跌幅為0.95%。低見5984.87點，是11月25日5963.91點後最低。收市報5998.74點，是11月25日後收市新低，當日報5987.37點。第1日陰燭。

納指曾跌最多1.24%，是11月21日後最大跌幅，當日跌幅為1.33%。低見18937.2點，是11月22日18899.48點後最低。收市報19060.48點，是11月25日後收市新低，當日報19054.84點。第1日陰燭。

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