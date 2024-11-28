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港股ADR跌19點 夜期高水15點 九源基因上市 大家樂、友和等業績

美股向下，港股ADR跌19點或0.1%，報19584點，即月恒指夜期升21點，報19618點，夜期高水15點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.14%，折合報400.5元；阿里巴巴（9988）升1.65%，折合報84.22元；美團（3690）升7.21%，折合報175.23元；匯控（0005）升0.77%，折合報72.64元；建行（0939）升1.41%，折合報5.87元。

道期現升0.127%；標期現升0.11%；納期現升0.15%。日本東證指數現升0.04%；韓國KOSPI指數現升0.04%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.44%。

VIX指數隔晚升0%或0點，報14.1點。

紐油現升0.14%或0.09美元，報68.82美元；布油現升0.02%或0.01美元，報72.83美元；金價現升0.07%或1.91美元，報2637.93美元；LME 銅期貨隔晚升0.21%或19.5美元，報9020美元。比特幣現跌0.37%或356.69美元，報96043.82美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報4.2634厘。

今日焦點股份可留意：

九源基因（2566）上市，定價12.42元。

多間公司最快今日公布業績，包括，澳至尊（2031）、賓仕國際（1705）、波司登（3998）、大家樂（0341）、震雄集團（0057）、醫思健康（2138）、遠東發展（0035）、富臨（1443）、衍生集團（6893）、羚邦集團（2230）、毛記葵涌（1716）、楓葉教育（1317）、SINCEREWATCH HK（0444）、友和集團（2347）等。

香港寬頻（1310）非執董張立陽將退任，委任鍾郝儀為主席。

粵海投資（0270）建議派特別息。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲推「科技創未來」計劃，運用AI助100家初創企業增長。

Dynam（6889）料業界成本上升購併陸續有來， 最新新裝機市佔率6.2%。

匯控（0005）操縱Euribor罰款上訴被駁回。

李書福增持吉利（0175）

渣打（2888）探討出售波札那、烏干達及贊比亞財富管理及零售銀行業務。

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