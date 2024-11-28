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恒指低開44點 科指升0.12% 九源基因上市跌39%

恒指今早低開44點或0.23%，報19558點，大市成交金額13億元；國指今早低開11點或0.16%，報7016點。恒生科技指數開市報4379點，升0.12%。上升股份比例為7.31%，下跌為3.95%，無升跌為88.72%。

藍籌25隻升，28隻下跌，29隻無升跌。吉利（0175）升3.5%，報13.6元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌1.91%，報133.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，9隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報90.6元，升2.37%；跌幅最大的是網易（9999）開市報133.8元，跌1.91%。

恒指下試10天線(19467.42點)。科指下試10天線(4329.34點)，20天線(4440.31點)跌穿50天線(4455.95點)。

九源基因（2566）上市，定價12.42元。開市報7.5元，跌39.61%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，澳至尊（2031）無成交，報0.215元。

賓仕國際（1705）無成交，報0.32元。

波司登（3998）開市報4.38元，升1.86%。

大家樂（0341）無成交，報7.76元。

震雄集團（0057）無成交，報1.39元。

醫思健康（2138）無成交，報0.71元。

遠東發展（0035）無成交，報1.06元。

富臨（1443）無成交，報0.128元。

衍生集團（6893）無成交，報0.26元。

羚邦集團（2230）無成交，報0.147元。

毛記葵涌（1716）無成交，報0.375元。

楓葉教育（1317）開市報0.244元，無升跌。

SINCEREWATCH HK（0444）無成交，報0.01元。

友和集團（2347）無成交，報0.58元。

香港寬頻（1310）非執董張立陽將退任，委任鍾郝儀為主席。開市報4.55元，升0.44%。

粵海投資（0270）建議派特別息。開市報4.9元，升4.03%。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲推「科技創未來」計劃，運用AI助100家初創企業增長。開市報84.3元，跌0.82%。

Dynam（6889）料業界成本上升購併陸續有來， 最新新裝機市佔率6.2%。無成交，報3.24元。

匯控（0005）操縱Euribor罰款上訴被駁回。開市報72元，無升跌。

李書福增持吉利（0175）。開市報13.6元，升3.5%。

渣打（2888）探討出售波札那、烏干達及贊比亞財富管理及零售銀行業務。創52周高，見95.3元，開市報95.3元，升1.6%。

破頂股表現

破頂股包括，奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見145.7元，開市報145.7元，升4.15%；九源基因（2566）開市報7.5元，跌39.61%；中國金屬利用（1636）創52周高，見0.104元，開市報0.104元，升14.29%；雲頂新耀－Ｂ（1952）創52周高，見39.95元，開市報39.95元，升1.78%；渣打集團（2888）創52周高，見95.3元，開市報95.3元，升1.6%；泡泡瑪特（9992）創52周高，見92元，開市報92元，升3.08%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括知行汽車科技（1274）低見18.18元，開市報18.18元，跌2.99%。

異動股

上升異動股，包括，中國金屬利用（1636）創52周高，見0.104元，開市報0.104元，升14.29%；朗華國際集團（8026）開市報0.405元，升14.08%；科笛－Ｂ（2487）開市報9.07元，升10.61%；金山雲（3896）開市報3.57元，升10.19%；應力控股（2663）開市報0.38元，升10.14%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.275元，升10%；藍港互動（8267）開市報0.67元，升9.84%；大眾公用（1635）開市報2.13元，升9.79%；華夏以太幣（3046）開市報9元，升8.83%；艾迪康控股（9860）開市報7.88元，升8.54%；馬可數字科技（1942）開市報1.15元，升8.49%。

下跌異動股，包括，九源基因（2566）創上市新高，見7.5元，平上市低位0元，開市報7.5元，跌39.61%；應星控股（1440）開市報11.48元，跌14.96%；恒盛地產（0845）開市報0.011元，跌8.33%；天譽置業（0059）開市報0.012元，跌7.69%；倩碧控股（8367）開市報0.022元，跌4.35%；英皇資本（0717）開市報0.05元，跌3.85%；卡羅特（2549）開市報5.29元，跌3.11%；知行汽車科技（1274）創上市新低，見18.18元，開市報18.18元，跌2.99%；中國動向（3818）開市報0.355元，跌2.74%；上實城市開發（0563）開市報0.385元，跌2.53%。

 

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