恒指今早低開44點或0.23%，報19558點，大市成交金額13億元；國指今早低開11點或0.16%，報7016點。恒生科技指數開市報4379點，升0.12%。上升股份比例為7.31%，下跌為3.95%，無升跌為88.72%。