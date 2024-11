馬斯克曾公開批評《刺客教條:暗影者》採用黑人主角的選擇並稱「DEI將扼殺這款遊戲」(DEI:Diversity、Equity、Inclusion,多元、公平、共融)。他也對《Avowed》在遊戲中加入性別代名詞提出反對意見,該作藝術總監在社交平台上反擊馬斯克是「精神病」

Too many game studios that are owned by massive corporations. @xAI is going to start an AI game studio to make games great again! https://t.co/UR4nFODyfd