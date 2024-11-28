報道引述消息指，這些措施是在美國官員經過數月的審議、與日本和荷蘭盟友進行談判以及美國晶片設備製造商的大力游說之後製定的。

報道引述消息指，最新提案與先前的草案有重大差異。首先是美國將哪些中國企業列入貿易限制名單。美國先前曾考慮制裁華為的六間供應商，官員們也知道至少還有六間供應商。但他們現在計劃只將部分華為供應商添加到實體名單中，但當中未有提及「長鑫儲存技術有限公司」，該公司正在嘗試開發人工智慧儲存晶片技術。

美國商務部工業與安全局(BIS)發言人不予置評。美國國家安全委員會的一位發言人要彭博新聞社向BIS尋求置評。

報道引述消息指，目前正在考慮的規則還將制裁華為晶片製造合作伙伴中芯國際（0981）旗下兩間晶片工廠。

報道引述消息指，另外亦將逾100間半導體製造設備的中國公司列入名單。

報道引述消息指，美國新規定也限制了一些額外的工具類別，但仍將包括日本和荷蘭在內的盟國排除在外國直接產品規則（FDPR）條款之外。目前尚不清楚日本或荷蘭最終是否會對美國現在計劃制裁的中國企業施加額外限制。

美國最新版本的管制措施還將包括一些有關高頻寬記憶體晶片的規定，這些晶片處理資料存儲，對人工智慧至關重要。報道引述消息指，三星電子公司、SK 海力士公司以及美國內存製造商美光科技公司預計將受到新措施的影響。