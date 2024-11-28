德克薩斯州總檢察長Ken Paxton和其他10個州指控這三家基金管理公司聯合其市場影響力和在氣候組織的會員資格，向煤炭生產商施壓要求其減產。根據周三在德克薩斯州聯邦法院提起的訴訟，電力短缺已導致該州和其他州居民支付的電費價格上漲。

總檢察長在申訴書中寫道：「應該由市場競爭，而不是由遠在天邊的資產管理公司下指令，來決定美國人民支付的電價」。

西維珍尼亞、蒙大拿等共和黨領導的州正在要求法院禁止這三間美國最大基金管理公司利用其在煤炭公司的持股就股東決議進行投票，以及採取其他限制產量並抑制市場競爭的措施。

貝萊德在一份聲明中表示，該訴訟「損害了德克薩斯州親商的聲譽」，並補充道稱「貝萊德投資於公司是為了損害這些公司，這種說法毫無根據，違背了常識」。

Vanguard和道富沒有立即就這樁訴訟置評。

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