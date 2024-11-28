港元現報7.7818元貶值3點子，曾貶值最多11點子，報7.7826元，亦曾升值最多9點子，報7.7806元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為455.91億元，較再上一日增5.43億元，總結餘是11月22日後最高。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升53.67點子至4.27607%，是11月11日後最高；1星期HIBOR升6.93點子至4.25875%，是10月21日後最高；2星期HIBOR升3.38點子至4.22458%，是10月30日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.15點子至4.40214%，是10月8日後最高；6個月期HIBOR升0.96點子至4.20964%，是10月21日後最高；12個月期HIBOR升2.39點子至4.15446%，是9月10日後最高。

美元指數現報106.183升值0.099點或0.09%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7952%，終止單日擴闊，利差是2024年11月01日後最窄，當日差距為-0.7445%。

對上一次終止單日擴闊，是2024年11月21日，當日利差報-0.8287%。

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