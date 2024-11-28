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恒指半日跌259點 科指跌1.2% 齊失10天線 北水流入增7% 九源基因潛水34%

美國擬進一步限制向中國出售半導體設備和AI記憶晶片，滬深300、港股擴大跌幅，三大指數見近一周最大跌幅，上證、深證反覆下跌。美期、日韓台股上升。吉利（0175）獲大股東增持，升3%，是表現最好的藍籌。上汽加入要求供應商減價，汽車股普遍下跌。九源基因（2566）上市，跌34.22%，曾跌最多39.61%。

恒指今早低開44點，高位跌44點，低位跌290點，高低波幅246點。上升股份比例為14.92%，下跌為37.05%，無升跌為48.02%。

恒指半日跌259點或1.32%，報19344點，大市成交金額638億元；國指跌106點或1.51%，報6921點。恒生科技指數收報4318點，跌1.28%。

藍籌股成交金額258.46億元，佔大市成交40.51%；科指成份股成交金額158.66億元，佔大市成交24.86%；國指成份股成交金額237.78億元，佔大市成交37.26%。

24隻雙櫃台股，總成交0.23億元人民幣，相當於約0.25億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少7.89%，至91.6億元，佔大市成交14.35%。牛熊證成交金額43.26億元，減少13.75%；窩輪成交金額48.34億元，減少1.93%。

藍籌7隻升，75隻下跌，0隻無升跌。吉利（0175）升3.04%，收報13.54元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌5.24%，收報74.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報61.95元，升2.4%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報8.49元，跌3.63%。

恒指跌穿10天線(19446.01點)。科指跌穿10天線(4323.22點)，20天線(4437.26點)跌穿50天線(4454.72點)。

北水南下合計淨流入56.54億元，較上日增加7.26%，連續第11日流入，累計流入678.96億元，對上一次連續11日淨流入是7月10日。北水本月累計流入1195.85億元，按月增加42.68%，連續第3個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第17個月流入。

美國據報進一步限制向中國出售半導體設備和AI晶片。中芯（0981）收報25.45元，跌0.97%。

其他晶片股

華虹半導體（1347）收報20.2元，跌0.98%。

ASMPT（0522）收報75.65元，跌1.75%。

內媒：上汽大通尋求供應商降價10%。

汽車股

吉利（0175）收報13.54元，升3.04%。

比亞迪（1211）收報249.6元，跌3.63%。

小鵬（9868）收報45.65元，跌1.19%。

理想（2015）收報87.75元，跌0.85%。

蔚來（9866）收報33.7元，跌3.3%。

零跑（9863）收報28.35元，跌1.73%。

恒大汽車（0708）收報0.255元，跌3.77%。

九源基因（2566）上市，定價12.42元。收報8.17元，跌34.22%。曾跌最多39.61%，低見7.5元。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，澳至尊（2031）收報0.215元，無升跌。

賓仕國際（1705）收報0.32元，無升跌。

波司登（3998）收報4.23元，跌1.63%。

大家樂（0341）收報7.79元，升0.39%。

震雄集團（0057）收報1.39元，無升跌。

醫思健康（2138）收報0.69元，跌2.82%。

遠東發展（0035）收報1.06元，無升跌。

富臨（1443）收報0.128元，無升跌。

衍生集團（6893）收報0.26元，無升跌。

羚邦集團（2230）收報0.146元，跌0.68%。

毛記葵涌（1716）收報0.375元，無升跌。

楓葉教育（1317）收報0.244元，無升跌。

SINCEREWATCH HK（0444）平上市低位0.01元，收報0.011元，升10%。

友和集團（2347）收報0.59元，升1.72%。

香港寬頻（1310）非執董張立陽將退任，委任鍾郝儀為主席。收報4.56元，升0.66%。

粵海投資（0270）建議派特別息。收報4.89元，升3.82%。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲推「科技創未來」計劃，運用AI助100家初創企業增長。收報83.15元，跌2.18%。

Dynam（6889）料業界成本上升購併陸續有來， 最新新裝機市佔率6.2%。收報3.23元，跌0.31%。

匯控（0005）操縱Euribor罰款上訴被駁回。收報71.95元，跌0.07%。

李書福增持吉利（0175）。收報13.54元，升3.04%。吉曾升最多9.59%，是10月10日後最大升幅，當日升幅為12.05%。高見14.4元，是11月14日14.6元後最高。

渣打（2888）探討出售波札那、烏干達及贊比亞財富管理及零售銀行業務。創52周高，見95.9元，收報95.7元，升2.03%。

破頂股表現

破頂股包括，錦藝集團控股（0565）創上市新高，見1.5元，收報1.48元，升8.82%；一脈陽光（2522）創上市新高，見55.75元，收報55.5元，升4.72%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見146.7元，收報144.1元，升3%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見12.32元，收報12.04元，跌1.47%；康方生物（9926）創上市新高，見78.75元，收報75.95元，跌2.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1078.25元，收報1077.65元，升0.02%；國泰航空（0293）創52周高，見9.67元，收報9.63元，升0.52%；卡森國際（0496）創52周高，見0.355元，收報0.34元，升1.49%；中國唐商（0674）創52周高，見0.218元，收報0.204元，升4.62%；上海先鋒控股（1345）創52周高，見2.36元，收報2.33元，升3.1%；竣球控股（1481）創52周高，見0.73元，收報0.65元，無升跌；中國金屬利用（1636）創52周高，見0.177元，收報0.161元，升76.92%；椰豐集團（1695）創52周高，見0.086元，收報0.075元，升2.74%；雲頂新耀－Ｂ（1952）創52周高，見40.5元，收報37.4元，跌4.71%；南旋控股（1982）創52周高，見0.91元，收報0.9元，無升跌；潤歌互動（2422）創52周高，見0.94元，收報0.91元，無升跌。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，北大資源（0618）低見0.118元，收報0.12元，跌1.64%；龍輝國際控股（1007）低見0.124元，收報0.137元，跌12.18%；思路迪醫藥股份（1244）低見1.62元，收報1.63元，跌10.44%；知行汽車科技（1274）低見18.18元，收報18.66元，跌0.43%；火山邑動國際控股（1715）低見0.4元，收報0.4元，跌12.09%；象興國際（1732）低見0.07元，收報0.07元，跌7.89%；金石控股集團（1943）低見0.077元，收報0.086元，升6.17%；大人國際（1957）低見0.26元，收報0.275元，無升跌；京西國際（2339）低見0.145元，收報0.145元，跌6.45%；佛朗斯股份（2499）低見8.36元，收報8.94元，升0.45%。

36隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見6.56元，收報6.56元，跌0.61%；結好控股（0064）低見0.125元，收報0.125元，無升跌；大生地產（0089）低見1.8元，收報1.8元，跌1.1%；和記電訊香港（0215）低見0.93元，收報0.94元，升1.08%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.77元，收報0.78元，跌4.88%；冠忠巴士集團（0306）低見1.3元，收報1.3元，跌7.14%；山高控股（0412）低見4.92元，收報4.96元，跌8.15%；日本共生（0627）低見0.45元，收報0.49元，跌5.77%；嘉瑞國際（0822）低見0.205元，收報0.21元，跌0.47%；萬裕科技（0894）低見0.27元，收報0.27元，跌6.9%。

異動股

上升異動股，包括，中國金屬利用（1636）創52周高，見0.177元，收報0.161元，升76.92%；中國金石（1380）收報0.146元，升17.74%；上諭集團（1633）收報0.091元，升16.67%；應力控股（2663）創52周高，見0.45元，收報0.4元，升15.94%；朗詩綠色生活（1965）收報0.185元，升15.63%；瀋陽公用發展股份（0747）收報0.06元，升15.38%；獅騰控股（2562）收報28.2元，升14.4%；特海國際（9658）收報15.22元，升13.92%；廣州農商銀行（1551）收報1.75元，升13.64%。

下跌異動股，包括，應星控股（1440）收報6.68元，跌50.52%；九源基因（2566）收報8.17元，跌34.22%；正商實業（0185）收報0.23元，跌30.3%；中港石油（0632）收報0.285元，跌22.97%；明發（0846）收報0.127元，跌19.62%；中國藝術金融（1572）收報0.096元，跌17.95%；辰罡科技（8131）收報0.076元，跌16.48%；麗年國際（9918）收報0.57元，跌16.18%；全達電器集團控股（1750）收報0.025元，跌13.79%；未來數據集團（8229）見52周低0.3元，收報0.325元，跌13.33%。

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