孟磊指，事實上，目前A股市場的股權風險溢價仍高於長期均值1.1個標準差，並認為近期市場的回檔表明地緣政治相關的不確定性已經開始被市場所定價。

至於哪些因素可能會超出市場預期，孟磊指美國潛在加徵關稅的時點和幅度、中國政策支援出台的時點和規模以及房地產市場的情緒難以預測。就上行風險而言，該行認為更為積極的財政政策和國內房地產市場更早的企穩將是最重要的催化劑。民營經濟信心的持續恢復和更多「耐心資本」的入市有望抬升市場的估值中樞。在下行風險方面，地緣政治緊張局勢的可能升級以及缺乏更多財政刺激或結構性改革可能仍是投資者的主要擔憂。

瑞銀建議投資者在2025年關注以下具體的投資主題，包括更強有力且更明確的政策寬鬆的受益者﹔自主可控與國產替代加速；由併購所帶來的第二增長曲線；以及在市值管理和股東回報改革下，優質企業的估值重構。

在行業偏好方面，該行在戰術上看好受益於充足的市場流動性以及政策利好的行業﹔對受制於出口增長放緩的行業持謹慎態度。該行看好電子、家用電器、通信、國防軍工和保險。

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