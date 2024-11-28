打開領英，不時看到某些商界精英，今天得了某個獎，又或那天被評為十大焦點XX銀行家等，當他們分享這些獎項名銜時，總有些同事行家或客人，留下「恭喜」、”Congrats”等的賀詞。某些公司的面書專頁，也不時分享其奪得甚麼傑出公司大獎、最佳營銷大獎等消息。然而在這些祝福背後，可以頗肯定的告訴大家，商界大概九成以上的獎項，實際上都是虛銜。虛銜的意思，就是這些獎項背後並非有甚麼成就，因為這些獎，都是用錢買的。

用錢買獎，在金融界或商界從來不是秘密，筆者曾任職的投資銀行，不同部門的市場推廣部，每年也獲不少媒體及頒獎機構接洽，商談會否光顧其廣告生意，以及順便光顧其獎座生意，並且附帶價目表，例如最高級的大獎，贊助索價多少錢，次一級的贊助費又要多少。當然，多買多送是不少成功營銷策略的必備元素，特別是接近年底的跑數季節，Sales忙於為客戶續訂下年度的廣告，獎項就成為談判的籌碼之一。「買滿幾多錢，免費送個大獎俾你！」「如果你買到呢個Class嘅Plan，呢個大獎3折價錢就得！」對這些媒體來說，獎項的成本只是一個體面的頒獎禮，以及由幾塊金屬及塑膠合成的獎座，但如果用這些就可以增加獲取百萬廣告費的機會，何樂而不為？

正因如此，你大概會發現無論任何媒體舉辦的XX上市公司大獎，最大的幾個得主都是一些地產商，因為地產商長期需要為旗下新盤落廣告，廣告金額夠大，獎項隨時不用花錢，就會隨廣告免費附送。最佳例子就是那間錄得巨額虧損，最後連家族成員也無面畀，被撤去最高掌舵人職務的地產商，近年即使負債高企，甚至旗下樓盤曾因安全問題而需拆卸重建，卻依然經常奪下不少傑出公司大獎，合理嗎？至於中小型上市公司，為了增加知名度，當這些媒體Sales埋身力推下，也會被慫恿落疊。舉某間曾由前高官丈夫擔任管理層的公司，曾經涉及違反競爭法等負面新聞的工程公司，卻依然可獲得某些上市公司大獎，有公信力嗎？

更誇張的例子，是某些媒體或頒獎機構的Sales，講明可以為你度身訂造獎座。就像早幾年政府力推香港成為離岸人民幣中心，各金融機構爭相開設或擴大人民幣相關業務，於是有媒體特意開設人民幣服務大獎，更為不同銀行或金融機構的不同業務，設立不同類別的大獎，像甚麼最佳服務商、供應商，但最佳的標準是甚麼？近幾年大家也講ESG，ESG大獎成為新趨勢，但是否ESG從來就是主觀因素，並無國際公認的評級標準，也正中各頒獎機構的下懷 ----- 既然無人能夠挑戰獲獎的標準，讓公司們通過廣告Sales競投，價高者得就最公平了。

個人大獎也不遑多讓，傑出XX銀行家大獎？傑出青年商界領袖？傑出上市公司管理層？又是一堆沒有客觀標準的獎項，當然這些私人機構的獎項，也沒有向誰交代標準的必要，總之就是每個獎也有價格，價格也屬負擔得起的範圍，普通獎項大約幾萬就有交易。有些機構會為旗下高層員工競投獎項，為了是為高層塑造名聲，從而提升公司的知名度，說穿了就是虛榮心。

若果是一些從事銷售工作的管理層，公司更樂於為他買獎，為的是令員工在客人前有更多名銜，從而增加跑到數的機會，最終得益的也是公司。更有媒體推介獎項加專訪的推銷Package，獲獎後可獲鱔稿專訪招待，讓你更方便向客戶推廣自己。還是台灣的文字功力最高，業配，即業務配合宣傳的意思，說穿了就是軟性銷售手法的一種。

近幾年，女權旋風席捲商界，企業文化講求男女管理層數目盡量拉近，務求打破高管通常由男性當道的固有形象。高層以能力居之，不以性別劃分，當然是好事，但亦因此成為了媒體及頒獎機構的潛在商機。有媒體舉辦甚麼傑出女性領袖獎，甚至將地域範圍擴大至大灣區女性商界領袖獎等，針對就是這個市場。若公司旗下有女性高層，市場部大概也樂於推薦她參加遴選，並以贊助模式換取獎項。為甚麼？一個女性獎項，既可突出公司是有能者居之，推動性別平等，又可以符合近年商界最崇尚的ESG原則。女性管理層又關ESG事？當然關，性別平等是S的因素，管理層以能力並非以性別挑選，符合良好企業管治文化，不正是G的範疇嗎？

「買獎又如何？一個願意畀，一個願意頒，各取所需，有咩唔好？」確實沒有甚麼不好，正如上文所說，私人機構頒發的獎項，確實沒有必要向外界交代些甚麼。然而當某間公司付款買得獎項後，會否真的吸引到一些沒有投資知識的人，誤以為該公司真是十分突出，最終決定買入股份，從而構成誤導的機會？某些頂級營銷員由公司替他買獎後，又會否吸引到一些顧客查詢，最後買了一些不適合其風險或付擔能力的產品？「投資者自己都有責任架，佢哋買之前應該都要了解自己買緊乜！」對，可憐的人必有可恨之處，就算如何計算，買獎最多也只是關連甚微的原因，對嗎？

打滾金融界多年，難免對甚麼上市公司獎、傑出領袖獎等產生免疫。有獎，就代表這些人這些公司真的很優秀？唔，認真就輸了。

羅仕揚