公司在業績中提到，將透過出售非核心及表現欠佳的資產並重新分配資本至增長前景更美好的新投資，優化資產組合。

醫思健康中期收入按年跌2.8%至20.63億元，銷售額按年跌4.4%至20.84億元。收入中，醫療業務收入按年跌3.7%至12.64億元，美學醫療以及美容及養生收入按年跌5.4%至近6.3億元，獸醫及其他收入按年增18.3%至近1.69億元。

集團指，收入及銷售額輕微下降綜合歸因於醫療分部、美學醫療、美容及養生分部貢獻有所減少，有關分部為可自行選擇的相關服務，受不利市場氣氛及香港市民在深圳跨境消費趨勢影響，並抵銷獸醫及其他服務分部貢獻的增幅。

截至中期末，集團現金及現金等價物以及定期存款為8.23億元，較上財年末增38.7%﹔負債率為35%，較上財年末降3.3個百分點。集團營運的綜合網路共有171個服務點，其中香港157個、澳門4個及中國大陸10個，服務區共佔約61.9萬平方呎。截至中期末，總員工人數減少469人，有關員工涉及219個後台及250個前線職位。

醫思健康指，將繼續增進與TTIPP領域的主要參與者之間的戰略合作夥伴關係，以鞏固其在香港建立一站式綜合醫療服務提供商的領導地位。作為其TTIPP戰略的一環，將充分利用醫思健康的一站式醫療服務平台，與戰略合作夥伴合作，釋放成熟資產的價值。儘管部分資產尚未全面整合，惟公司將確保其潛在價值獲充分利用。此外，公司將透過出售非核心及表現欠佳的資產並重新分配資本至增長前景更美好的新投資，優化資產組合。

公司指，此方法將為中期的盈利增長奠定堅實基礎，確保集團長期發展以及可持續增長，同時為股東帶來最大回報。有一點很重要，鑑於目前業務狀況，公司亦將於適當時候以股息形式將剩餘現金回饋股東。

其他報道

惠譽：內地樓市低迷或持續至2025年 新樓樓價料下跌5%

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.3%

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升3日 創逾1個月高

ESG影響電價 美國多州起訴貝萊德、Vanguard和道富

HK Express推U-First限時優惠 送航班延誤保障

韓國意外減息 對未來減息持開放態度

內地新版醫保藥品目錄外藥品平均降價63%

人民幣中間價偏強607點子 續創8月來最大幅度

財政部廖岷會見摩通等美國商學界人士 稱有信心應對好各類風險挑戰

美國據報進一步限制向中國出售半導體設備和AI晶片

內媒：上汽大通尋求供應商降價10%

重塑能源招股 入場費3333.28元

馬斯克宣布xAI將創立AI遊戲工作室 「讓遊戲再次偉大！」

多點數智招股 入場費3051.46元