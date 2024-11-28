公司指，短期內宏觀經濟環境仍存在不確定性，但對自身的競爭優勢充滿信心，有望在市場復蘇時回復增長。

期內，速食餐飲收入增0.3%至25.74億元；休閒餐飲跌8.9%至4.09億元；機構飲食跌1.1%至4.52億元；其他(主要為食品加工和分銷以及租金收入)跌7.5%至6630萬元。

速食餐飲當中，大家樂及一粥麵的同店銷售分別跌2%及1%。

毛利率由2023年的12.1%，降至10.3%，主要由於經濟疲軟以及境外消費習慣增加所導致的銷售下滑。

香港分類業績減少23.0%至2.5億元，中國內地分類業績則減少4.8%至9380萬元。

香港擁有381間門店（3月底為380），於中國內地則有176間門店（3月底為171）。

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