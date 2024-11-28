報道指，此輪退繳主要針對恒大財富旗下理財產品過往的佣金收入或推薦提成，此外，在2017年至2021年期間任職的恒大集團及各地區公司領導班子，包括各項目公司負責人，都要退還15%的工資獎金。

恒大在退繳通知中注明了具體的收款銀行戶名及賬號，據了解該賬號即公安機關開設的專項帳戶。

除了退繳以往所收的佣金收入或推薦提成，在2021年恒大危機爆發後一年，恒大集團6名提前贖回恒大財富投資產品的管理人員，亦需在當年10月8日前將所有提前贖回的款項全額歸還到恒大財富指定帳戶，並已對上述6名管理人員進行問責懲處。

另外，據外電報道，再有在恒大蒙受損失的人組織維權，報道指在恒大事件中蒙受損失的數百名中國投資者，日前在深圳發起有組織的抗議，要求當局提供恒大的最新情况，據報此為自2022年以來的首次大規模抗議活動。

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