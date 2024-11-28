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中銀人壽推旅居體驗計劃 未來將與中銀香港加強協同

中銀人壽正式啓動全球旅居養老金融佈局，率先推出「旅․心活」旅居體驗計劃，助港人體驗跨境養老新趨勢。中銀人壽執行總裁鄧子平表示，中銀人壽與中銀香港將加強協同，充分運用「銀行＋保險」優勢，並與全球知名康養企業合作，共同建立「綜合金融產品+多元養老服務」之養老金融服務方案，為客戶締造高品質的退休生活，滿足龐大的市場需求，是次推出「旅․心活」旅居體驗計劃只是第一步，未來會就居家安老及跨境養老等領域推出更多養老金融服務方案。

中銀人壽市場及產品發展總監魏志煒指，「旅․心活」旅居體驗計劃首階段覆蓋內地18大宜居城市，其中包括除港澳外的大灣區9個城市；整體佈局先聚焦大灣區及華南華東地區，再輻射全國，後至東南亞及全球，持有該公司針對財富增值傳承、退休年金及現金流之保險產品的客戶均可參加此計劃，目前覆蓋的客戶人數逾15萬人。

此外，中銀香港的中銀銀聯雙幣卡及BoC Pay 電子錢包針對內地支付，亦有一系列配套及專屬優惠，推動客戶於「旅․心活」18大旅居基地享一站式跨境支付體驗。同時，為協助港人實現不同的人生目標，「旅․心活」將進一步開放至中銀香港「私人財富」客戶。 

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