中銀人壽市場及產品發展總監魏志煒指，「旅․心活」旅居體驗計劃首階段覆蓋內地18大宜居城市，其中包括除港澳外的大灣區9個城市；整體佈局先聚焦大灣區及華南華東地區，再輻射全國，後至東南亞及全球，持有該公司針對財富增值傳承、退休年金及現金流之保險產品的客戶均可參加此計劃，目前覆蓋的客戶人數逾15萬人。

此外，中銀香港的中銀銀聯雙幣卡及BoC Pay 電子錢包針對內地支付，亦有一系列配套及專屬優惠，推動客戶於「旅․心活」18大旅居基地享一站式跨境支付體驗。同時，為協助港人實現不同的人生目標，「旅․心活」將進一步開放至中銀香港「私人財富」客戶。

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