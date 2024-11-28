富邦基金管理公布，富邦Solactive核心多元資產指數ETF（3427）將於明天在香港交易所主板上市，產品追蹤Solactive核心多元資產指數，反映在倫交所、新交所或港交所上市、投資於全球市場的不同資產類別，包括股票、固定收益及商品的選定ETF及ETC（交易所買賣商品）的表現，目標是在固定收益ETF（50%）、股票ETF（30%）以及商品（包括現貨虛擬資產）ETP（交易所買賣產品）和房地產ETF（20%）之間作出均衡投資。
ETF以港元為交易貨幣單位。上市價格約為每單位7.8元，每手交易單位為200，管理費為0.6%。ETF主要採納全面複製策略追蹤指數表現，將直接投資於指數內的絕大部分證券。
指數範圍包含在倫交所、新交所或港交所上市的以下類別之一的ETP：（i）固定收益（即核心固定收益—已發展市場政府ETF、核心固定收益—已發展市場綜合ETF、核心固定收益—已發展市場投資級別（企業）ETF、新興市場固定收益—主權ETF及新興市場固定收益—綜合ETF）；（ii）股票（即已發展市場股票ETF、亞太區股票ETF、新興市場股票ETF、中國香港上市股票ETF， 以及已發展市場科技股票ETF）；及（iii）商品及房地產（即黃金ETP、原油ETP、鐵礦ETP、全球REITs股票ETF及現貨虛擬資產ETF）。
富邦投信董事長黃昭棠表示，富邦Solactive核心多元資產指數ETF可追蹤香港、新加坡及倫敦的多種股票、債券及商品表現的交易所買賣基金，日後也可能擴展至包含虛擬資產，幫助投資者分散風險。
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