金管局總裁余偉文在《匯思》撰文，金管局在2021年展開Evergreen項目，探索分布式分類帳技術（DLT）可如何改良資本市場流程，以提高市場效率、流動性與透明度。經兩次成功代幣化債券發行，項目已跨越了概念驗證階段，下一步將推動市場更廣泛應用「可行」方案。

為充分發揮DLT技術的潛力，余偉文指下一步當局將專注以下範疇，包括提升在不同基建和平台間的互通性，以進一步擴展市場，包括共用機器可讀語言，促進市場流程在不同系統之間的直通處理，並促進數碼基建和現有基建之間的融合，促進不同操作系統之間的互聯互通。當局將會透過CMU系統與匯豐的數碼資產平台合作關係，支持更多數碼債券在香港發行，並其他市場參與者一起探討不同平台和系統之間的聯通性，打通經脈，匯聚市場各方的流動性。

另外，當局亦會推展在二級市場和抵押品的應用，例如以數碼債券作為回購融資抵押品，有助提升數碼債券的吸引力及需求。除推動發行更多這類債券外，金管局亦會探討將已發行的傳統債券代幣化的可行性，以擴充市場的抵押品池，將會研究先從政府債券做起。

當局亦希望將DLT技術應用在零售市場，運用技術將擁有權拆細，可令零售投資者更易參與債券市場。余偉文指，實現上述概念還需要多花時間、多做功夫，當中涉及法律、科技和操作層面的不少具體環節，有一定的複雜性。當局將繼續努力，與業界探索各種可能方案，尋求在零售層面同樣有新的突破。

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