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恒指收市跌236點 成交逾兩個月最少 北水流入增48% 九源基因潛水38%

美國擬進一步限制向中國出售半導體設備和AI記憶晶片，A股、港股下跌，港股三大指數見近一周最大跌幅。分析指美對華晶片限制有利於銷售倚重中國市場的日本晶片公司，東京電子等日本晶片股大漲並帶動日股上升，美期、韓台股亦上升。國指跌逾1.4%，在亞洲主要股指中表現墊底，外部不確定性增多之際投資者仍對中國增長前景持續擔憂。大市成交縮減至逾兩個月最少，北水流入增48%，金額逾一周最多，恒指波幅亦收窄。

吉利（0175）獲大股東增持，升4.8%，是表現最好的藍籌。上汽加入要求供應商減價，汽車股普遍下跌。九源基因（2566）上市跌38%，曾跌最多39.61%。

恒指今早低開44點，高位跌44點，低位跌290點，高低波幅246點，是11月26日後最窄。上升股份比例為21.49%，下跌為41.74%，無升跌為36.76%。

恒指收市跌236點或1.2%，報19366點，大市成交金額1082億元，較上日減少22.1%，是9月17日630.78億元成交後最少；國指跌102點或1.46%，報6924點。恒生科技指數收報4307點，跌1.52%。

藍籌股成交金額476.92億元，佔大市成交44.07%；科指成份股成交金額273.17億元，佔大市成交25.24%；國指成份股成交金額429.25億元，佔大市成交39.67%。

24隻雙櫃台股，總成交0.31億元人民幣，相當於約0.33億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額增加1.86%，至101.3億元，佔大市成交9.36%。牛熊證成交金額48.97億元，減少2.36%；窩輪成交金額52.33億元，增加6.16%。

藍籌9隻升，71隻下跌，2隻無升跌。吉利（0175）升4.87%，收報13.78元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌4.28%，收報25.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報61.85元，升2.23%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報8.41元，跌4.54%。

恒指失守10天線(19448.3點)。科指失守10天線(4322.13點)，20天線(4436.71點)跌穿50天線(4454.51點)。

北水南下合計淨流入78.1億元，較上日增加48.17%，淨流入金額是11月18日135.51億元後最多。北水連續第11日流入，累計流入700.53億元，對上一次連續11日淨流入是7月10日。北水本月累計流入1217.42億元，按月增加45.25%，連續第3個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第17個月流入。

午後消息股表現

大家樂（0341）中期少賺28% 息15仙 有望在市場復蘇時回復增長。收報7.88元，升1.55%。

醫思健康（2138）中期多賺112% 中期息1仙。收報0.73元，升2.82%。

今早及隔晚消息股表現

美國據報進一步限制向中國出售半導體設備和AI晶片。中芯（0981）收報25.15元，跌2.14%。

其他晶片股

華虹半導體（1347）收報20.05元，跌1.72%。

ASMPT（0522）收報75.4元，跌2.08%。

內媒：上汽大通尋求供應商降價10%。

汽車股

吉利（0175）收報13.78元，升4.87%。

比亞迪（1211）收報252.2元，跌2.63%。

小鵬（9868）收報45.35元，跌1.84%。

理想（2015）收報87.75元，跌0.85%。

蔚來（9866）收報34元，跌2.44%。

零跑（9863）收報28.3元，跌1.91%。

恒大汽車（0708）收報0.255元，跌3.77%。

九源基因（2566）上市，定價12.42元。收報7.65元，跌38.41%。曾跌最多39.61%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，澳至尊（2031）收報0.215元，無升跌。

賓仕國際（1705）收報0.32元，無升跌。

波司登（3998）收報4.21元，跌2.09%。

大家樂（0341）收報7.88元，升1.55%。

震雄集團（0057）收報1.39元，無升跌。

醫思健康（2138）收報0.73元，升2.82%。

遠東發展（0035）收報1.05元，跌0.94%。

富臨（1443）收報0.128元，無升跌。

衍生集團（6893）收報0.26元，無升跌。

羚邦集團（2230）收報0.181元，升23.13%。

毛記葵涌（1716）收報0.375元，無升跌。

楓葉教育（1317）收報0.235元，跌3.69%。

SINCEREWATCH HK（0444）平上市低位0.01元，收報0.011元，升10%。

友和集團（2347）收報0.59元，升1.72%。

香港寬頻（1310）非執董張立陽將退任，委任鍾郝儀為主席。收報4.58元，升1.1%。

粵海投資（0270）建議派特別息。收報4.87元，升3.4%。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲推「科技創未來」計劃，運用AI助100家初創企業增長。收報83.4元，跌1.88%。

Dynam（6889）料業界成本上升購併陸續有來， 最新新裝機市佔率6.2%。收報3.2元，跌1.23%。

匯控（0005）操縱Euribor罰款上訴被駁回。收報72.1元，升0.14%。

李書福增持吉利（0175）。收報13.78元，升4.87%。曾升最多9.59%，是10月10日後最大升幅，當日升幅為12.05%。高見14.4元，是11月14日14.6元後最高。收市報13.78元，是11月14日後收市新高，當日報13.9元。連升4日，累計升0.78元，對上一次連升4日是10月23日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是11月11日。

渣打（2888）探討出售波札那、烏干達及贊比亞財富管理及零售銀行業務。創52周高，見95.9元，收報95.85元，升2.19%。

破頂股表現

破頂股包括，錦藝集團控股（0565）創上市新高，見1.72元，收報1.67元，升22.79%；一脈陽光（2522）創上市新高，見56.5元，收報55.95元，升5.57%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見146.7元，收報145元，升3.65%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見12.32元，收報12.12元，跌0.82%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見2.59元，收報2.54元，升5.83%；康方生物（9926）創上市新高，見78.75元，收報73.5元，跌5.22%；九源基因（2566）創上市新高，見9.1元，平上市低位0元，收報7.65元，跌38.41%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9021.9元，收報9021.45元，升0.02%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1047.8元，收報1047.8元，升0.04%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1078.25元，收報1077.7元，升0.02%；Ａ都會ＷＥＢ３（3426）創上市新高，見9.13元，收報9.13元，升1.78%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見568.9元，收報568.9元，升0.04%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1075.6元，收報1075.6元，升0.03%；安碩中國國債－Ｒ（83012）創上市新高，見54.44元，收報54.44元，升0.15%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1048.85元，收報1048.85元，升0.01%；國泰航空（0293）創52周高，見9.67元，收報9.65元，升0.73%；卡森國際（0496）創52周高，見0.355元，收報0.34元，升1.49%；中國唐商（0674）創52周高，見0.218元，收報0.199元，升2.05%；國際資源（1051）創52周高，見3.06元，收報3.06元，無升跌；上海先鋒控股（1345）創52周高，見2.36元，收報2.2元，跌2.65%；川控股（1420）創52周高，見0.132元，收報0.132元，升22.22%；丘鈦科技（1478）創52周高，見6.47元，收報6.18元，升4.04%；竣球控股（1481）創52周高，見0.73元，收報0.64元，跌1.54%；中國金屬利用（1636）創52周高，見0.275元，收報0.196元，升115.38%；椰豐集團（1695）創52周高，見0.086元，收報0.074元，升1.37%。

破底股方面

23隻股份創上市新低，其中十隻包括，北大資源（0618）低見0.118元，收報0.158元，升29.51%；龍輝國際控股（1007）低見0.124元，收報0.14元，跌10.26%；思路迪醫藥股份（1244）低見1.6元，收報1.67元，跌8.24%；知行汽車科技（1274）低見18.18元，收報20.3元，升8.32%；生興控股（1472）低見0.043元，收報0.047元，無升跌；德萊建業（1546）低見0.043元，收報0.048元，跌30.43%；火山邑動國際控股（1715）低見0.4元，收報0.4元，跌12.09%；象興國際（1732）低見0.07元，收報0.074元，跌2.63%；金石控股集團（1943）低見0.077元，收報0.088元，升8.64%；大人國際（1957）低見0.25元，收報0.265元，跌3.64%。

42隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見6.56元，收報6.59元，跌0.15%；結好控股（0064）低見0.125元，收報0.125元，無升跌；大生地產（0089）低見1.8元，收報1.85元，升1.65%；和記電訊香港（0215）低見0.93元，收報0.94元，升1.08%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.77元，收報0.8元，跌2.44%；永發置業（0287）低見3.23元，收報3.23元，無升跌；冠忠巴士集團（0306）低見1.26元，收報1.31元，跌6.43%；山高控股（0412）低見4.86元，收報5.07元，跌6.11%；南華集團控股（0413）低見0.033元，收報0.033元，無升跌；日本共生（0627）低見0.45元，收報0.52元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中國金屬利用（1636）創52周高，見0.275元，收報0.196元，升115.38%；新華通訊頻媒（0309）收報0.055元，升57.14%；智城發展控股（8268）收報0.68元，升36%；北大資源（0618）創上市新低，見0.118元，收報0.158元，升29.51%；領航醫藥生物科技（0399）收報0.25元，升26.9%；羚邦集團（2230）收報0.181元，升23.13%；瑞強集團（8427）創52周高，見7.5元，收報7.5元，升22.95%；錦藝集團控股（0565）創上市新高，見1.72元，收報1.67元，升22.79%；海峽石油化工（0852）收報0.18元，升22.45%；特海國際（9658）收報16.34元，升22.31%；川控股（1420）創52周高，見0.132元，收報0.132元，升22.22%。

下跌異動股，包括，應星控股（1440）收報5.81元，跌56.96%；九源基因（2566）創上市新高，見9.1元，平上市低位0元，收報7.65元，跌38.41%；客思控股（8173）見52周低0.165元，收報0.173元，跌37.09%；德萊建業（1546）創上市新低，見0.043元，收報0.048元，跌30.43%；正商實業（0185）收報0.244元，跌26.06%；未來數據集團（8229）見52周低0.265元，收報0.285元，跌24%；易和國際控股（8659）見52周低0.4元，收報0.445元，跌21.93%；中國衛生集團（0673）收報0.55元，跌21.43%；中港石油（0632）收報0.3元，跌18.92%；中盈盛達融資擔保（1543）收報0.53元，跌18.46%；長安仁恒（8139）收報1.21元，跌18.24%。

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