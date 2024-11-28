美國擬進一步限制向中國出售半導體設備和AI記憶晶片，A股、港股下跌，港股三大指數見近一周最大跌幅。分析指美對華晶片限制有利於銷售倚重中國市場的日本晶片公司，東京電子等日本晶片股大漲並帶動日股上升，美期、韓台股亦上升。國指跌逾1.4%，在亞洲主要股指中表現墊底，外部不確定性增多之際投資者仍對中國增長前景持續擔憂。大市成交縮減至逾兩個月最少，北水流入增48%，金額逾一周最多，恒指波幅亦收窄。