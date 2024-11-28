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法巴資管：若美對中國商品施60%關稅 將拖低中國GDP增長2個百分點

法國巴黎資產管理亞太區高級市場策略師羅念慈表示，他曾就美國對中國商品實施60%關稅於最壞情况估算，預料此情景預測下，將拖累中國經濟增長2個百分點。他續指，於美國對中國商品徵收關稅的威脅下，將促使內地政府相對於過去兩年，採取更認真及激進的寬鬆政策，以對冲關稅為中國經濟帶來的通縮壓力，他相信中國能夠應對美國關稅威脅，另他個人認為關稅高達60%的可能性不大。

羅念慈提到，中國至今面臨連續6個季度通縮的壓力，為自1990年代以來中國通縮周期持續最長的時期，而美國當選總統特朗普重返白官，勢必針對中國實施關稅。他相信當關稅實施後的1年後，通脹會作為短期影響出現，但之後轉變成通縮。羅預期，受關稅影響，美國減息的時間點或會推遲，導致減息次數較少。

羅念慈續稱，若美國關稅過重或會令中美觸發「貨幣戰」，他解釋，中國最直接及簡單以減輕美國實施的關稅影響，為允許人民幣眨值，令中國出口貨品價格更為廉宜，以抵消關稅對貨品價格影響。他認為美元兌人民幣未來一年將會眨至7.6水平，於目前水平而言有5%至6%的下跌空間。

羅念慈指出，因「特朗普政策」包括減稅及放寬監管等，他表示認為對比起新興市場及歐洲股票，更為看好美國股票，認為短期內仍有上升空間。至於固定收益資產方面，羅念慈指對法國巴黎資產管理持「中性」，表示需時去觀察關稅對於其他金融資產增長的影響。

法國巴黎資產管理亞洲及全球新興市場股票主管陳志凱表示，建議投資者轉向防守性較強的投資組合，指出需待美國12月議息，以及下年1月美國新政府上台，待其關稅政策細節公布。被問到有關轉向防守性的選擇時，陳志凱回應指，新加坡股指過去一年表現不俗，表示其股指組成其銀行股比重較重，貢獻可觀回報。

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