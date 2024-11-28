螞蟻銀行（香港）（Ant Bank）聯合AlipayHK宣佈，Ant Bank首次推出投資服務，即日起可透過AlipayHK進入「螞蟻銀行」小程式挑選可靠的基金投資產品，該行表示最快1分鐘開立投資戶口，1元可入場，交易費用全豁免。Ant Bank亦宣佈，已由證監會頒發的第1類（證券交易）牌照及香港保險業監管局頒發保險代理機構牌照，進一步擴展現有金融產品和服務範疇。
Ant Bank全新的投資服務，客戶可以經AlipayHK 的「理財」專區進入Ant Bank小程式進行認購。首階段提供多種類型的基金產品供客戶選擇，涵蓋貨幣市場基金、債券基金和股票型基金等，不僅覆蓋ESG（環境、社會和公司治理）、科技以及高派息等熱門領域，客戶可根據風險及個人偏好選擇從進取到穩健等不同種類的基金。
螞蟻銀行（香港）行政總裁梁妍勛表示，Ant Bank將在近期陸續於AlipayHK上推出更多普惠金融理財產品，客戶將可在AlipayHK 的理財專區進入Ant Bank小程式快速進行認購和查閱交易等。
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