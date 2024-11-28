杭州燚樂將會與合作方共同成立項目公司以開發上海市浦東楊思地塊，公司於上海市浦東楊思地塊實際應佔利益為27.55%。

上海市浦東楊思地塊總用地面積約5.3萬平方米，規劃總可建築面積約15.55萬平方米，其中計算容積建築面積約10.61萬平方米。上海市浦東楊思地塊性質擬為三類住宅用地。項目公司將於上海市浦東楊思地塊所建住宅物業擬用於出售。

越秀地產指，公司以合理成本收購上海市浦東楊思地塊，將增加公司的優質土地儲備，並進一步鞏固公司在上海的戰略地位。

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