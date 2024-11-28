鑑於出售事項，新世界發展、新創建及NWS Sports，即2018年股東協議的訂約方須於完成後與周大福企業訂立2024年約務更替契據，據此公司須更替及周大福企業須接納更替公司於2018年股東協議項下的所有權利及責任。

同時鑑於出售事項，周大福企業已同意提供2024年周大福企業擔保及2024年周大福企業承諾。因此，2018年反彌償契據及2019年反彌償契據於完成時須予以終止。

集團指，於今日公告日期，已根據適用法律法規及DCO合約就買賣協議項下擬進行的交易向相關政府當局取得一切必要同意及批准。

新世界發展指，考慮到集團就出售事項承擔的估計開支金額後，估計出售事項將產生非重大收益╱虧損。集團會將出售事項的所得款項淨額撥充一般營運資金。在截至今年6月底止的年度，啟德體育園的除稅前未經審核綜合虧損淨額為6330萬元，截至2023年6月底止的年度，除稅前未經審核綜合虧損淨額則為1.205億元。

新世界發展指，董事會一直致力降低本集團的財務槓桿，令集團在未來數年將有更好的財務狀況應對難以逆料的挑戰。鑑於啟德體育園預計於2025年1月啟用，估計可能需要額外的外部融資以支持啟德體育園的初期運作，其並不符合集團目前的去槓桿化政策。

經考慮上述因素後，董事會認為出售事項實屬良機，可讓集團變現該項目的投資及產生所得款項淨額，從而增加集團的營運資金，有助加快集團的去槓桿化流程。出售事項亦可讓集團將其專業知識集中於營運零售元素濃厚的物業項目，而此乃集團的核心業務及強項。