歐振興在德勤專注於大灣區的業務發展，致力推動實踐轉型及促進人才發展。他於審計香港、新加坡、美國和中國的跨國公司、上市公司和大型企業方面擁有豐富經驗，並曾是德勤中國全國上市業務組的聯席主管合夥人，在上市和資本市場事務擁有深厚專業知識。他在公會為現任註冊核准委員會主席，並參與執行委員會、香港會計師公會慈善信託基金及提名委員會等會務。

歐振興表示：「我很榮幸獲選成為香港會計師公會會長。作為香港法定專業會計師註冊機構，我們將積極應對行業面臨的挑戰和機遇。在公會堅實的基礎上，繼續推動及強化會計行業發展，以應對綠色金融、數碼化轉型和全球互聯互通不斷變化的格局，並積極培育會計人才。我期待與會員、監管機構和持份者合作，秉持最高的專業操守及水平，繼續助力香港鞏固國際綠色及可持續金融樞紐的地位。」。

至於獲選新一屆的副會長羅卓堅，則在2010年至2017年擔任理事會成員，並於2022年再次加入理事會，及於去年成為公會副會長。而李舜兒於2022年起當選成為理事會成員。會長及副會長的任期為一年，理事會選舉每兩年舉行一次。去年理事會選舉中當選的理事，包括新任會長歐振興、副會長羅卓堅及李舜兒，以及去屆會長梁思傑。其他理事包括陳定邦、林兆豐、李淳暉、廖國泰、盧卓邦、湯飈、謝海發、黃慧琪、鄔晉昇及楊朗欣將繼續留任，履行其第二年的理事職務。

現時，政府委任的四名公會理事會的業外成員為區景麟、蔡香君、何淑瑛及吳彩玉。此外，公會理事會的當然理事由財政司司長代表鄧婉雯及庫務署署長張秀蘭擔任。