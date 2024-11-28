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其士中期多賺近四成派息增  周亦卿子周維正9年後再任執董兼升任副主席

其士國際（0025）公布截至9月底止中期業績，股東應佔溢利按年增長37.07%至8031.8萬元；每股派中期息0.08元，按年增長33.33%。該集團同時宣布董事變動，創辦人兼已故集團主席周亦卿之子，即現任非執行董事周維正，在事隔9年再重新調任為執行董事，並首次獲委任為副主席、執行委員會及薪酬委員會成員。

周維正早年因為捲入已故龔如心構成一致行動人士，並未有按購併守則對安寧控股（0128）進行要約一案，致證監會對其施加的淡淡對待令，早已於2017年7月1日屆滿。現任執行董事、主席兼董事總經理郭海生則繼續出任執行董事兼主席；現任執行董事及副董事總經理譚國榮則在繼續出任執行董事同時，接任董事總經理。獨立非執行董事孫立勳將獲委任為  薪酬委員會成員。

其士指出，雖然期內受到建築及機械工程合約利潤率下降影響，但是按公允值列入損益表處理之投資有所改善。截至9月底，該集團手頭未完成之建築及機械工程合約價值總額為87.64億元，但是部門溢利則按年減少38%至1.21億元。投資物業部門的分部溢利則按年減少9%至6300萬元。物業發展部門則受到冷倉貢獻減少，分部溢利按利減少25%至3000萬元。保健護理業務虧損則較去年度減少26%至4300萬元。汽車代理業務的虧損亦按年減少70.59%至500萬元。保險及投資部門則受惠於利息、股息及公允值上升帶動，分部溢利按年大增6.78倍至7000萬元。