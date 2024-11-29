個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.14%，折合報400.61元；阿里巴巴（9988）升1.65%，折合報84.24元；美團（3690）升7.21%，折合報175.28元；匯控（0005）升0.77%，折合報72.66元；建行（0939）升1.41%，折合報5.87元。

道期現升0.22%；標期現升0.19%；納期現升0.27%。日本東證指數現跌0.18%；韓國KOSPI指數現跌1.3%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.51%。

VIX指數隔晚跌1.41%或0.2點，報13.9點。

紐油現升0.14%或0.09美元，報68.82美元；布油現升0.61%或0.45美元，報73.28美元；金價現升0%或0.22美元，報2638.14美元；LME 銅期貨隔晚跌0.19%或18美元，報9002美元。比特幣現升0.43%或416.08美元，報95548.93美元；美國10年期債息現跌0.36%或0.0155厘，報4.2479厘。

今日焦點股份可留意：

夢金園（2585）上市，定價12元。

多間公司最快今日公布業績，包括，美團（3690）、名創優品（9896）、包浩斯（0483）、進智公共交通（0077）、匯漢控股（0214）、泛海集團（0129）、中國燃氣（0384）、大快活集團（0052）、四洲集團（0374）、皓天財經集團（1260）等。

ESR（1821）：證券投資基金已於上交所開始發售。

德翔海運（2510）預告今年首十月溢利大增37倍至不少於2.7億美元。

其士（0025）中期多賺近四成派息增 ，周亦卿子周維正9年後再任執董兼升任副主席。

波司登（3998）中期多賺23%，派中期息每股6港仙。

遠東發展（0035）半年盈轉虧，蝕7.69億元。

毛記葵涌（1716）中期虧轉盈，賺422萬元。

新世界（0017）出售啟德體育園營運公司權益予周大福企業，代價4.17億元。

迪生創建（0113）中期少賺四成至1.32億 ，維持中期息0.1元兼進行1億元回購。

阿里（9988）旗下企業數字化平台「釘釘」登陸香港。

大家樂（0341）：續與業主商討租約，市民對價格敏感，明年加價空間不大。

震雄（0057）中期盈利按年增29%至6516萬 ，每股中期息3.8仙。

富臨（1443）中期轉蝕4060萬元，不派中期息。

越秀地產（0123）聯合體以78.97億人幣奪上海浦東楊思地塊。

Kuang Ming Investments Pte. Limited增持維他奶（0345）。

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