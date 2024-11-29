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東京11月通脹率升穿2% 日圓升值

日本政府公布，東京11月份不包括生鮮商品的消費者價格(CPI)按年升2.2%，超過10月的1.8%，並高過市場預期的2%。11月份整體通脹率加速升至2.6%，食品價格也是提振因素。數據公布後日圓兌美元升值。

作為全國通脹趨勢的領先指標，東京的CPI數據表明日本仍然保持通脹勢頭，讓市場繼續猜測日本央行下月是否會加息。數據同時亦是日本央行12月19日召開政策會議之前官方公布的最後一份通脹報告。日本央行行長植田和男已經多次表示，如果經濟表現符合央行預期，就會提高利率。本月以來市場對日本央行加息的預期上升約一倍。植田和男上周暗示，決策者可能會在12月會議上討論加息問題。

 

日本政府周五公布的其他數據顯示，就業市場仍然相對緊俏，職位空缺與求職人數之比升至1.25，失業率小幅升至2.5%。其餘數還包括，10月工業產值按年增長1.6%，低過預期的2.0%，按月增長3.0%，低過預期的4.0%；零售額按年增長1.6%，低過預期的2.0%，按月增0.1%，低過預期的0.4%。

每美元兌日圓曾貶值最多0.65%，貶值至150.56日圓，是11月27日150.46日圓後最弱。現報150.72日圓，貶值0.55%。

每百日圓兌港元曾升值最多0.64%，升值至5.1692，是11月27日5.1697後最強。現報5.1629，升值0.52%。

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