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恒指低開20點 科指升0.04% 夢金園上市升4% 莎莎升1%

恒指今早低開20點或0.11%，報19346點，大市成交金額20億元；國指今早低開5點或0.08%，報6919點。恒生科技指數開市報4309點，升0.04%。上升股份比例為6.78%，下跌為3.92%，無升跌為89.29%。

藍籌37隻升，17隻下跌，28隻無升跌。中芯國際（0981）升1.39%，報25.5元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）跌1.25%，報395元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，8隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）開市報25.5元，升1.39%；跌幅最大的是騰訊（0700）開市報395元，跌1.25%。

恒指續低於10天線(19440.33點)。科指續低於10天線(4320.28點)。

深圳赴港「一簽多行」政策周日起恢復實施。

周大福（1929）開市報7.16元，升0.7%。

莎莎國際（0178）開市報0.68元，升1.49%。

卓悅控股（0653）無成交，報0.163元。

希慎（0014）無成交，報12.58元。

太古地產（1972）開市報15.44元，跌0.77%。

九龍倉置業（1997）開市報21.15元，無升跌。

新世界發展（0017）開市報6.8元，跌0.58%。

新鴻基地產（0016）開市報77元，跌0.65%。

冠君產業信託（2778）無成交，報1.69元。

夢金園（2585）上市，定價12元。開市報12.5元，升4.17%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，美團（3690）開市報171.1元，跌0.64%。

名創優品（9896）開市報35.7元，無升跌。

包浩斯（0483）無成交，報0.205元。

進智公共交通（0077）無成交，報0.5元。

匯漢控股（0214）無成交，報0.375元。

泛海集團（0129）無成交，報0.385元。

中國燃氣（0384）無成交，報6.44元。

大快活集團（0052）無成交，報6.59元。

四洲集團（0374）無成交，報2.5元。

皓天財經集團（1260）無成交，報0.239元。

ESR（1821）：證券投資基金已於上交所開始發售。停牌。

德翔海運（2510）預告今年首十月溢利大增37倍至不少於2.7億美元。開市報4.76元，升13.88%。

其士（0025）中期多賺近四成派息增 ，周亦卿子周維正9年後再任執董兼升任副主席。無成交，報4.41元。

波司登（3998）中期多賺23%，派中期息每股6港仙。開市報4.3元，升2.14%。

遠東發展（0035）半年盈轉虧，蝕7.69億元。開市報1.02元，跌2.86%。

毛記葵涌（1716）中期虧轉盈，賺422萬元。無成交，報0.375元。

新世界（0017）出售啟德體育園營運公司權益予周大福企業，代價4.17億元。開市報6.8元，跌0.58%。

迪生創建（0113）中期少賺四成至1.32億 ，維持中期息0.1元兼進行1億元回購。開市報4.57元，升2.7%。

阿里（9988）旗下企業數字化平台「釘釘」登陸香港。開市報82.9元，跌0.6%。

大家樂（0341）：續與業主商討租約，市民對價格敏感，明年加價空間不大。無成交，報7.88元。

震雄（0057）中期盈利按年增29%至6516萬 ，每股中期息3.8仙。開市報1.44元，升3.6%。

富臨（1443）中期轉蝕4060萬元，不派中期息。無成交，報0.128元。

越秀地產（0123）聯合體以78.97億人幣奪上海浦東楊思地塊。無成交，報5.52元。

Kuang Ming Investments Pte. Limited增持維他奶（0345）。開市報12.2元，升0.49%。

破頂股表現

破頂股包括，南旋控股（1982）創52周高，見0.96元，開市報0.96元，升1.05%；渣打集團（2888）創52周高，見96.1元，開市報96.1元，升0.26%；樂艙物流（一千）（2900）無成交，報23元；德泰新能源集團（2993）無成交，報0.161元；珩灣科技（八千）（2994）無成交，報5.33元；國農金融投資（8120）無成交，報0.53元；夢金園（2585）開市報12.5元，升4.17%。

異動股

上升異動股，包括，德翔海運（2510）開市報4.76元，升13.88%；朗華國際集團（8026）開市報0.385元，升10%；中國衛生集團（0673）開市報0.59元，升7.27%；亨泰（0197）開市報0.32元，升6.67%；ISP GLOBAL（8487）開市報0.116元，升5.45%；WANG ON GROUP（1222）開市報0.02元，升5.26%；獅騰控股（2562）開市報29.4元，升5.19%；百盛集團（3368）開市報0.11元，升4.76%；夢金園（2585）創52周高，見12.5元，平上市低位0元，開市報12.5元，升4.17%；普達特科技（0650）開市報0.17元，升3.66%；亞洲富思（8413）開市報0.115元，升3.6%。

下跌異動股，包括，新高教（2001）開市報1.59元，跌14.97%；羚邦集團（2230）開市報0.163元，跌9.94%；德利機械（2102）開市報0.131元，跌8.39%；環球實業科技（1026）開市報0.11元，跌8.33%；培力農本方（1498）開市報0.61元，跌7.58%；中國匯融（1290）開市報0.8元，跌4.76%；五菱（0305）開市報0.435元，跌4.4%；醫思健康（2138）開市報0.7元，跌4.11%；金寶通（0320）開市報0.52元，跌3.7%。

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