恒指今早低開20點或0.11%，報19346點，大市成交金額20億元；國指今早低開5點或0.08%，報6919點。恒生科技指數開市報4309點，升0.04%。上升股份比例為6.78%，下跌為3.92%，無升跌為89.29%。