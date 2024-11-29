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內地推港澳「一簽多行」 莎莎升逾8% 賭股升逾1%

國家出入境管理局決定由下月1日起，恢復深圳赴港旅遊「一簽多行」政策。另外，由明年元旦日起，在珠海市實施赴澳門旅遊「一周一行」政策，而在橫琴粵澳深度合作區居民則可赴澳門旅遊「一簽多行」政策。

消費股

莎莎國際（0178）曾升最多8.96%，是10月7日後最大升幅，當日升幅為27.03%。高見0.73元，是10月21日0.73元後最高。現報0.72元，升7.46%。連升5日，累計升0.05元，對上一次連升5日是9月20日。

新秀麗（1910）現報20.7元，升1.97%。

周大福（1929）現報7.16元，升0.7%。

普拉達（1913）現報53.35元，跌1.02%。

六福集團（0590）現報14.8元，升0.95%。

濠賭股

新濠國際發展（0200）現報4.84元，升1.26%。

美高梅中國（2282）現報9.74元，升1.99%。

澳博（0880）現報2.69元，升1.51%。

永利澳門（1128）現報5.75元，升1.77%。

銀河娛樂（0027）現報33.95元，升2.26%。

金沙中國（1928）現報19.3元，升1.58%。

商場股

希慎（0014）現報12.66元，升0.64%。

太古地產（1972）現報15.6元，升0.26%。

九龍倉置業（1997）現報21.2元，升0.24%。

新世界發展（0017）現報6.87元，升0.44%。

新鴻基地產（0016）現報77.9元，升0.52%。

冠君產業信託（2778）現報1.69元，無升跌。