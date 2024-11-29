新店位於墨爾本核心商業區鄰近唐人街，面積約123平方米，最多可容納42位顧客。新店以「譚仔香港米線」TamJai Mixian品牌開業，融合集團「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」品牌。

集團計劃於2025年第一季末前在墨爾本再增設兩間分店由譚仔國際與ST Group組成的合營公司直接營運並將店舖網絡擴充至悉尼。

譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民表示，「是次澳洲新店開業不僅體現了譚仔勇於挑戰以突破界限的不懈努力，更標誌著集團的多項重大突破，包括首次進軍西方市場、推出全新國際品牌，以及通過合營和特許經營模式擴展全球網絡。我們獨特的餐飲體驗在過去近三十年深受港人喜愛，很高興及榮幸可以將其帶到澳洲。未來，我們將利用透過與本地夥伴合作拓展澳洲市場的經驗，進一步實現將『譚仔味』帶到全世界的使命」。

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