報道指，隔夜指數掉期目前顯示日本央行12月加息概率為63%，而聯儲局減息概率為68%。息差縮小可能會進一步推高日圓，並降低以日圓作融資貨幣進行套息交易的吸引力。

報道指，野村證券外匯策略主管Yujiro Goto在報告中稱，「在市場預期日本央行在12月會議上加息的背景下，日圓走強的壓力正在增加」。「特朗普交易的勢頭也已經走到盡頭，美元走強的壓力已經緩解，日圓在美元賣盤中受到青睞」。

每美元兌日圓曾貶值最多1.12%，是11月27日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為1.71%。貶值至149.86日圓，是10月21日149.09日圓後最弱。現報150.19日圓，貶值0.9%。

每百日圓兌港元曾升值最多1.11%，是11月27日後最大升值幅度，當日升值幅度為1.7%。升值至5.1932，是10月21日5.212後最強。現報5.1831，升值0.91%。

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