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港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升4日 創1個月高 港元貶值見一周最弱

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，升1.96點子至4.30893%，是10月21日後最高，當日報4.31494%。對上一次連升4日是9月25日，當日拆息報4.04845%。

港元現報7.7835元升值3點子，曾貶值最多23點子，報7.7861元，是11月19日7.7869元後最弱。亦曾升值最多20點子，報7.7818元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為449.96億元，較再上一日減5.95億元，總結餘是11月21日後最低。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升15.13點子至4.42738%，是11月11日後最高；1星期HIBOR跌4.83點子至4.21042%，是11月27日後最低；2星期HIBOR跌1.42點子至4.21042%，是11月27日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.99點子至4.41208%，是10月8日後最高；6個月期HIBOR升0.29點子至4.2125%，是9月2日後最高；12個月期HIBOR跌0.07點子至4.15375%，是11月27日後最低。

美元指數現報105.893貶值0.155點或0.15%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7745%，連續2日收窄，利差是2024年11月01日後最窄，當日差距為-0.7445%。

對上一次連續2日收窄，是2024年11月15日，當日利差報-0.819%。

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