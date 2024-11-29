恒指今早低開20點，高位升271點，低位跌54點，高低波幅326點。上升股份比例為37.12%，下跌為16.28%，無升跌為46.58%。

恒指半日升258點或1.33%，報19625點，大市成交金額726億元；國指升103點或1.49%，報7027點。恒生科技指數收報4421點，升2.65%。

藍籌股成交金額238.04億元，佔大市成交32.78%；科指成份股成交金額139.91億元，佔大市成交19.27%；國指成份股成交金額209.16億元，佔大市成交28.8%。

24隻雙櫃台股，總成交0.18億元人民幣，相當於約0.2億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額增加0.62%，至101.94億元，佔大市成交14.02%。牛熊證成交金額55.55億元，增加13.43%；窩輪成交金額46.39億元，減少11.35%。

藍籌70隻升，9隻下跌，3隻無升跌。海底撈（6862）升6.59%，收報15.86元，是升幅最大的藍籌，中銀香港（2388）跌1.44%，收報24元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報26.8元，升6.56%；跌幅最大的是騰訊（0700）收報401.4元，升0.35%。

恒指升穿10天線(19468.17點)，上試20天線(19871.77點)。科指升穿10天線(4331.52點)、上試20天線(4433.6點)。

北水南下合計淨流入14.95億元，較上日減少80.86%，連續第12日流入，累計流入715.48億元，對上一次連續12日淨流入是7月11日。北水本月累計流入1232.37億元，按月增加47.03%，連續第3個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第17個月流入。

譚仔（2217）進軍墨爾本 明年首季前擬再開兩間 擬擴至悉尼。收報0.8元，升2.56%。

深圳赴港「一簽多行」政策周日起恢復實施。

消費股

莎莎國際（0178）收報0.73元，升8.96%。

周大福（1929）收報7.31元，升2.81%。

普拉達（1913）收報53.7元，跌0.37%。

六福集團（0590）收報14.74元，升0.55%。

周生生（0116）收報6.51元，升1.88%。

東方表行集團（0398）收報3.72元，升1.36%。

英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.175元，升1.16%。

景福集團（0280）收報0.35元，無升跌。

謝瑞麟（0417）收報0.74元，無升跌。

寶光實業（0084）收報0.075元，無升跌。

新秀麗（1910）收報21.3元，升4.93%。

商場股

希慎（0014）收報12.6元，升0.16%。

太古地產（1972）收報15.68元，升0.77%。

九龍倉置業（1997）收報21.1元，跌0.24%。

新世界發展（0017）收報6.85元，升0.15%。

新鴻基地產（0016）收報77.7元，升0.26%。

冠君產業信託（2778）收報1.72元，升1.78%。

濠賭股

新濠國際發展（0200）收報4.83元，升1.05%。

美高梅中國（2282）收報9.81元，升2.72%。

澳博（0880）收報2.74元，升3.4%。

永利澳門（1128）收報5.85元，升3.54%。

銀河娛樂（0027）收報34.35元，升3.46%。

金沙中國（1928）收報19.82元，升4.32%。

信德（0242）收報0.66元，升1.54%。

夢金園（2585）上市，定價12元。收報12.08元，升0.67%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，美團（3690）收報176元，升2.21%。

名創優品（9896）收報38.3元，升7.28%。

包浩斯（0483）收報0.205元，無升跌。

進智公共交通（0077）收報0.5元，無升跌。

匯漢控股（0214）收報0.375元，無升跌。

泛海集團（0129）收報0.34元，跌11.69%。

中國燃氣（0384）收報6.49元，升0.78%。

大快活集團（0052）收報6.59元，無升跌。

四洲集團（0374）收報2.5元，無升跌。

皓天財經集團（1260）收報0.246元，升2.93%。

ESR（1821）：證券投資基金已於上交所開始發售。停牌。

德翔海運（2510）預告今年首十月溢利大增37倍至不少於2.7億美元。收報4.47元，升6.94%。

其士（0025）中期多賺近四成派息增 ，周亦卿子周維正9年後再任執董兼升任副主席。收報4.41元，無升跌。

波司登（3998）中期多賺23%，派中期息每股6港仙。收報4.18元，跌0.71%。

遠東發展（0035）半年盈轉虧，蝕7.69億元。見52周低0.95元，收報1元，跌4.76%。

毛記葵涌（1716）中期虧轉盈，賺422萬元。收報0.375元，無升跌。

新世界（0017）出售啟德體育園營運公司權益予周大福企業，代價4.17億元。收報6.85元，升0.15%。

迪生創建（0113）中期少賺四成至1.32億 ，維持中期息0.1元兼進行1億元回購。收報4.66元，升4.72%。

阿里（9988）旗下企業數字化平台「釘釘」登陸香港。收報84.55元，升1.38%。

大家樂（0341）：續與業主商討租約，市民對價格敏感，明年加價空間不大。收報7.96元，升1.02%。

震雄（0057）中期盈利按年增29%至6516萬 ，每股中期息3.8仙。收報1.45元，升4.32%。

富臨（1443）中期轉蝕4060萬元，不派中期息。收報0.128元，無升跌。

越秀地產（0123）聯合體以78.97億人幣奪上海浦東楊思地塊。收報5.74元，升3.99%。

Kuang Ming Investments Pte. Limited增持維他奶（0345）。收報12.38元，升1.98%。

破頂股表現

破頂股包括，錦藝集團控股（0565）創上市新高，見1.84元，收報1.64元，跌1.8%；趣致集團（0917）創上市新高，見71.6元，收報69.9元，升7.79%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見2.6元，收報2.6元，升2.36%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1139.3元，收報1139.2元，升0.02%；國泰航空（0293）創52周高，見9.68元，收報9.68元，升0.31%；信邦控股（1571）創52周高，見4.2元，收報4.06元，跌0.49%；中國金屬利用（1636）創52周高，見0.34元，收報0.211元，升7.65%；南旋控股（1982）創52周高，見0.96元，收報0.91元，跌4.21%；渣打集團（2888）創52周高，見96.7元，收報96.7元，升0.89%；高鑫零售（6808）創52周高，見2.59元，收報2.59元，升4.86%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括中教控股（0839）低見3.48元，收報3.51元，跌3.57%；中國水業集團（1129）低見0.044元，收報0.052元，跌1.89%；中國碳中和（1372）低見0.24元，收報0.24元，跌5.88%；火山邑動國際控股（1715）低見0.3元，收報0.33元，跌17.5%；新高教集團（2001）低見0.95元，收報1.01元，跌45.99%；QUANTUMPH-P（2228）低見3.2元，收報3.33元，跌2.92%；星悅康旅（3662）低見0.355元，收報0.37元，跌3.9%；十月稻田（9676）低見6.78元，收報6.92元，跌1.56%。

32隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.95元，收報1元，跌4.76%；結好控股（0064）低見0.125元，收報0.125元，無升跌；凱聯國際酒店（0105）低見4.8元，收報4.8元，跌10.78%；和記電訊香港（0215）低見0.93元，收報0.94元，無升跌；冠忠巴士集團（0306）低見1.2元，收報1.25元，跌4.58%；中滙集團（0382）低見1.86元，收報1.94元，跌7.62%；鼎益豐控股（0612）低見0.105元，收報0.119元，跌0.83%；壇金礦業（0621）低見0.025元，收報0.027元，無升跌；金源發展國際實業（0677）低見0.385元，收報0.39元，升1.3%；陳唱國際（0693）低見1.15元，收報1.15元，跌0.86%。

異動股

上升異動股，包括，滿地科技股份（1400）平上市低位0.011元，收報0.018元，升63.64%；興合控股（1891）收報0.174元，升58.18%；高科橋（9963）收報0.181元，升49.59%；德萊建業（1546）收報0.067元，升39.58%；康特隆（1912）收報0.129元，升35.79%；中國金融投資管理（0605）收報1.72元，升25.55%；時富金融服務集團（0510）收報0.35元，升25%；九方智投控股（9636）收報25.95元，升24.76%；兌吧（1753）收報0.3元，升20.48%；聚利寶控股（8527）收報0.42元，升20%。

下跌異動股，包括，新高教（2001）創上市新低，見0.95元，收報1.01元，跌45.99%；中國再生醫學（8158）收報0.245元，跌27.94%；火山邑動國際控股（1715）創上市新低，見0.3元，收報0.33元，跌17.5%；恆新豐控股（1920）收報0.53元，跌17.19%；亨泰（0197）收報0.25元，跌16.67%；中國來騎哦（8039）收報0.151元，跌16.11%；領航醫藥生物科技（0399）收報0.21元，跌16%；NEXION TECH（8420）收報0.028元，跌15.15%；中國科技產業集團（8111）收報0.145元，跌14.71%；新華通訊頻媒（0309）收報0.047元，跌14.55%。

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