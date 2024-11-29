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大快活中期純利跌57% 中期息0.05元

快餐股大快活（0052）公布，截至今年9月底止的中期純利按年跌57.3%至1550萬元，每股基本盈利為0.1198元﹔派中期息每股0.05元，按年跌54.5%，中期股息派發佔純利約42%，較2023年中期的39%提升。

大快活上半年收入減少0.3%至15.535億元，中期毛利率下降至7.5%，按年跌1.9個百分點。按分部計，本港餐廳中期收入按年持平，為14.59億元，分部溢利卻大跌48.4%﹔內地餐廳中期收入按年跌4.2%至9080.3萬元，分部溢利按年增96.4%﹔其他分部收入為338.4萬元，按年增2.1%﹔分部溢利跌0.4%至442萬元。

公司截至中期末，於香港共經營149間大快活快餐店，另外在本港擁有10間特色餐廳，分別為三間「ASAP」、三間「一碗肉燥」及三間「一葉小廚」，以及於期內推出 的新品牌「Ombra」，在黃竹坑開設了一間意大利餐廳，期內這些特色餐廳均錄得穩健表現。

集團指，於年初已意識到香港消費者行為的結構性轉變，並於回顧期內制定策略應對經濟疲弱及居民流動性增加帶來的影響，藉以提升顧客人數及利潤率，成效已於大快活的上半年期業績逐步反映，集團於過去半年已陸續推出新措施以推動業務發展 並建立增長勢頭。

集團在大灣區則經營23間大快活快餐店，集團指由於內地經濟及消費信心疲弱，令集團的大灣區業務受壓，內地業務發展稍有放緩，但仍保持信心，預期長遠將取得更理想表現。

   

 

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