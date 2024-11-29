鄭懷武表示，領展（0823）的新界商場應可受惠，領展為該行在一眾香港收租股中的首選股份，領展股息率高達8厘。加上領展日後可能獲納入港股通，可吸引更多追求高股息率的內地投資者。

在今年10月的施政報告中已提到，本港已向中央政府提出進一步優化內地居民來港旅遊簽注的請求，包括恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注及擴大「一周一行」個人遊簽注政策試點城市範圍等。

深圳戶籍居民赴港個人遊簽注自2015年4月起由「一簽多行」改為「一周一行」，當時時任行政長官梁振英指，由於香港承受能力的問題，特區政府向中央政府提出取消「一簽多行」簽注政策，改為「一周一行」，當時他提到，新政策是針對水貨活動，香港歡迎世界各地的旅客前來旅遊。

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